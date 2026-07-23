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Avtor:
STA

Četrtek,
23. 7. 2026,
16.50

Osveženo pred

53 minut

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Darko Jorgić Darko Jorgić Deni Kožul Namizni tenis

Četrtek, 23. 7. 2026, 16.50

53 minut

Star Contender, San Jose de Campos

Jorgić in Kožul uspešno začela turnir dvojic v Braziliji

Avtor:
STA

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Darko Jorgić in Deni Kožul | Darko Jorgić in Deni Kožul | Foto Luka Kotnik

Darko Jorgić in Deni Kožul

Foto: Luka Kotnik

Slovenska namiznoteniška dvojica Darko Jorgić in Deni Kožul sta uspešno začela turnir serije Star Contender v brazilskem San Jose de Camposu. V prvem krogu glavnega turnirja sta s 3:1 premagala Kanadčana Edwarda Lyja in Francoza Alexisa Kouraichija.

Po dveh nizih je bilo videti, da bosta Slovenca tekmeca, ki sta se na turnir uvrstila iz kvalifikacij, ekspresno odpihnila od mize. V prvem nizu sta izgubila le točko, v drugem tri, v tretjem pa sta popustila, posledica je bil izgubljen niz z 9:11. Tako kot tretji je bil tudi četrti niz izenačen, Slovenca sta ga dobila z 11:8.

V četrtfinalu bosta Tekmeca Jorgića in Kožula prva nosilca Kitajca Wong Chun Ting in Chan Baldwin.

Kožula danes čaka še dvoboj 1. kroga posameznikov, meril se bo z Američanom Nandanom Nareshom. Jorgić, četrti nosilec, bo v prvem krogu prost, v drugem pa se bo udaril z zmagovalcem dvoboja med Guilhermejem Teodorom in Mehičanom Rogeliom Castrom.

Prvi nosilec turnirja je Brazilec Hugo Calderano, drugi Francoz Alexis Lebrun, tretji pa Japonec Shunsuke Togami.

Darko Jorgić Darko Jorgić Deni Kožul Namizni tenis
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