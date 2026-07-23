Jorgić in Kožul uspešno začela turnir dvojic v Braziliji

Slovenska namiznoteniška dvojica Darko Jorgić in Deni Kožul sta uspešno začela turnir serije Star Contender v brazilskem San Jose de Camposu. V prvem krogu glavnega turnirja sta s 3:1 premagala Kanadčana Edwarda Lyja in Francoza Alexisa Kouraichija.

Po dveh nizih je bilo videti, da bosta Slovenca tekmeca, ki sta se na turnir uvrstila iz kvalifikacij, ekspresno odpihnila od mize. V prvem nizu sta izgubila le točko, v drugem tri, v tretjem pa sta popustila, posledica je bil izgubljen niz z 9:11. Tako kot tretji je bil tudi četrti niz izenačen, Slovenca sta ga dobila z 11:8.

V četrtfinalu bosta Tekmeca Jorgića in Kožula prva nosilca Kitajca Wong Chun Ting in Chan Baldwin.

Kožula danes čaka še dvoboj 1. kroga posameznikov, meril se bo z Američanom Nandanom Nareshom. Jorgić, četrti nosilec, bo v prvem krogu prost, v drugem pa se bo udaril z zmagovalcem dvoboja med Guilhermejem Teodorom in Mehičanom Rogeliom Castrom.

Prvi nosilec turnirja je Brazilec Hugo Calderano, drugi Francoz Alexis Lebrun, tretji pa Japonec Shunsuke Togami.