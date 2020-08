Janjo Garnbret bolje ne bi mogla začeti

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V Brianconu v Franciji je na sporedu prva in najverjetneje tudi edina tekma svetovnega pokala v športnem plezanju v letošnji sezoni, ki jo je zaznamoval novi koronavirus. Skozi kvalifikacije težavnosti se je prebilo šest slovenskih športnih plezalk na čelu z večkratno svetovno prvakinjo Janjo Garnbret ter dva športna plezalca.

Selektorja slovenske reprezentance v športnem plezanju Gorazda Hrena so navdušili nastopi predstavnic slovenske ženske ekipe.

Vseh šest slovenskih predstavnic, ki so bile na startu, si je priborilo nastop v večernem polfinalu. In ne le to. Vseh šest je prvi krog tekmovanja kvalifikacij končalo v najboljši petnajsterici.

Foto: Vid Ponikvar

Janja Garnbret si prvo mesto kvalifikacij deli z Italijanko Lauro Rogoro. Vita Lukan je osvojila četrto izhodišče, Tjaša Kalan sedmo, Lucija Tarkuš si deveto mesto deli z najboljšo Avstrijko Jessico Pilz, Tjaša Slemenšek je 11., Lana Skušek pa je v polfinale napredovala s 14. dosežkom.

Pri moških je kvalifikacije dobil Čeh Adam Ondra. Od petih Slovencev na startu kvalifikacij bosta v polfinalu nastopila Domen Škofic in Luka Potočar, ki sta si razdelila šesto mesto.

Pod mejo polfinala, v drugi krog napreduje najboljših 26, je na 32. mestu pristal Žiga Zajc, Martin Bergant je bil 36., Milan Preskar pa 40.

Na startu moških kvalifikacij je bilo 44 tekmovalcev, na startu ženskih pa 43 tekmovalk.

Konkurenca je delno okrnjena

Konkurenca je bila le delno okrnjena zaradi novega koronavirusa. V Briancon zaradi potovalnih omejitev niso prišli predstavniki Azije, med njimi Japonci, Južnokorejci in Kitajci, ter plezalci iz Združenih držav Amerike. So pa v Brianconu najboljši tekmovalci in tekmovalke iz Evrope.

Kvalifikacije so potekale brez navzočnosti gledalcev oziroma navijačev. Zato pa pričakujejo navijaško podporo v polfinalu in sobotnem finalu, saj si v skladu s pravili francoskih oblasti prireditve na prostem lahko ogleda do 5000 ljudi.

Tekmovalci so sicer obvezno morali nositi zaščitne obrazne maske pred prihodom v izolacijo, le ko so plezali, niso imeli mask. Prav tako so tekmovalcem ob prihodu na pripravljalno območje pri steni izmerili telesno vročino.