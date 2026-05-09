Avtor:
STA

Sobota,
9. 5. 2026,
21.36

Osveženo pred

5 minut

Janja Šegel Katja Fain plavanje

Plavanje, velika nagrada Slovenije, Ilirija

Janji Šegel dvoboj večera na Iliriji

Janja Šegel | Janji Šegel je pripadel dvoboj večera na Iliriji. | Foto Guliverimage

Foto: Guliverimage

Ljubljanski bazen Ilirija je gostil tekmo velike nagrade Slovenije v plavanju. Tekma večera je tokrat pripadla Ravenčanki Janji Šegel, ki je v razburljivem dvoboju slovenskih olimpijk na 200 m prosto z 2:01,10 za natančno desetinko sekunde ugnala Mariborčanko Katjo Fain.

Šegel si je odločilno prednost nabrala na prvi polovici tekme, kjer je imela 55 stotink naskoka. Predvsem na zadnjih 50 metrih pa je bila hitrejša Fain, ki je s 30,39 pridobila štiri desetinke sekunde v primerjavi s tekmico, a ji ta popolnega preobrata ni dovolila. Šegel je bila najboljša tudi na 200 m mešano.

Zelo zanimiva je bila tudi moška tekma na isti razdalji, kjer je z 1:50,58 prepričljivo zmagal Sašo Boškan iz Triglava, a sta dobro formo potrdila tudi plavalec Ljubljane Primož Šenica Pavletič z 1:51,44 in 18-letni Olimpijin Filip Podobnik, ki se je z 1:52,38 osebnemu rekordu približal na štiri desetinke.

Kot četrti član štafete na 200-metrski ostaja v igri drugi plavalec Ljubljane Arne Štular Furlan, ki je zasedel peto mesto, a je slabo uro pred tem dobil tekmo na najdaljši 1500-metrski razdalji in bil preutrujen za vidnejši dosežek.

Boškan je slavil tudi na 200 m mešano, na 50 m prosto pa ga je prehitel Hrvat Karlo Noah Paut.

Na 50 m prsno pa sta spet nastopili dolgoletni reprezentantki Tina Čelik iz Triglava in Ljubljanina Tara Vovk. Obe je prehitela Hrvatica Meri Mataja. Čelik je za njo zaostala šest stotink sekunde, Slovenki pa je ločilo 19 stotink.

