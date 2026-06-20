Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
SP v nogometu
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Sobota,
20. 6. 2026,
23.15

Osveženo pred

38 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
športno plezanje Janja Garnbret Janja Garnbret Luka Potočar Rosa Rekar Lučka Rakovec Mia Krampl Lucija Tarkuš Sara Čopar

Sobota, 20. 6. 2026, 23.15

38 minut

Svetovni pokal v težavnosti, polfinale (Innsbruck)

Janja Garnbret z najboljšim izidom v finale Innsbrucka

Avtor:
STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
plezanje, Janja Garnbret | Janja Garnbret je navdušila z nastopom v polfinalu. | Foto Aleš Fevžer

Janja Garnbret je navdušila z nastopom v polfinalu.

Foto: Aleš Fevžer

Znani so vsi finalisti tekme svetovne serije v težavnosti športnega plezanja v Innsbrucku. Finale so si priborili tudi trije Slovenci. Janja Garnbret je v odločilni krog napredovala kot vodilna po kvalifikacijah in polfinalu. V finalu bosta plezala tudi Rosa Rekar in Luka Potočar. Garnbret bo v nedeljo skušala ujeti 50. zmago v svetovnem pokalu.

Janja Garnbret, ki je zaradi uspešno izpeljanega projekta v skali v Franciji izpustila tekme v Bernu, Madridu in Pragi, je kot edina med ženskami osvojila vrh kvalifikacijske smeri. Sedemindvajsetletna dvakratna olimpijska šampionka je v drugi smeri osvojila višino 44+.

Janja napada že deseto zmago v "dnevni sobi"

Slovenske barve bosta v ženskem finalu branili Janja Garnbret in Rosa Rekar. | Foto: Slobodan Mišković Slovenske barve bosta v ženskem finalu branili Janja Garnbret in Rosa Rekar. Foto: Slobodan Mišković

Napornega sobotnega sporeda s kvalifikacijami ob reki Inn na Tirolskem ni bilo konec. Tekmovalce je čakal še večerni polfinale. Garnbret je kot zmagovalka kvalifikacij šla zadnja v steno in ni razočarala. Tokrat sicer ni osvojila vrha smeri, je pa višina 43 več kot zadoščala za potrditev mesta vodilne in najboljše izhodišče za napad v nedeljo na jubilejno 50. zmago v svetovnem pokalu.

Neposredni tekmici Chaehyun Seo iz Južne Koreje in domača avstrijska izzivalka Jessica Pilz sta padli na višini 42+ za drugo oziroma tretjo pozicijo po polfinalu. Garnbret je na priljubljenem tekmovališču, svoji "dnevni sobi", doslej že devetkrat zmagala, štirikrat v težavnosti.

Finale si je zagotovila tudi Rosa Rekar, ki je z višino 35+ potrdila zadnjo, osmo vstopnico za finale.

Med najboljših osem tudi Luka Potočar

Slovenija bo imela predstavnika tudi v moškem finalu. Edini Slovenec v moški konkurenci Luka Potočar je z višino 36+ osvojil prav tako osmo mesto. Na isti višini je padel tudi Dohyun Lee iz Južne Koreje, a si je finale zaradi boljšega kvalifikacijskega dosežka priboril Slovenec.

Luka Potočar bo nastopil v nedeljskem finalu na Tirolskem. | Foto: Ana Kovač Luka Potočar bo nastopil v nedeljskem finalu na Tirolskem. Foto: Ana Kovač

Lučka Rakovec je z višino 34+ tekmo končala na 11. mestu, Mia Krampl, ki je prav tako padla na višini 34+, je bila 14., Lucija Tarkuš (18+) pa je končala na 24. mestu od 24 polfinalistk. Polfinale je za malenkost na 25. mestu zgrešila Sara Čopar.

Finale s Slovenkama in Slovencem bo v nedeljo z začetkom ob 19.40.

Janja Garnbret Innsbruck 2025
Sportal Janja Garnbret in Luka Potočar v Innsbrucku začela z odliko
Janja Garnbret Bibliographie
Sportal Iz naravne nazaj v umetno steno, po rekordni mejnik
športno plezanje Janja Garnbret Janja Garnbret Luka Potočar Rosa Rekar Lučka Rakovec Mia Krampl Lucija Tarkuš Sara Čopar
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Nakup prinaša darilo

Nakup prinaša darilo

Ob nakupu izbranega televizorja po odlični ceni do 31. 8. prejmete darilo – aplikacijo NEO TV Lite za pametne televizorje brezplačno do 31. 12. 2026.
Modri Fon junija

Modri Fon junija

Izberite Redmi Note 15 Pro 5G z zmogljivo baterijo ali Xiaomi 17T z napredno kamero za čudovite posnetke.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Že za 32,99 EUR/mesec za 2 leti.