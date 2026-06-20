Znani so vsi finalisti tekme svetovne serije v težavnosti športnega plezanja v Innsbrucku. Finale so si priborili tudi trije Slovenci. Janja Garnbret je v odločilni krog napredovala kot vodilna po kvalifikacijah in polfinalu. V finalu bosta plezala tudi Rosa Rekar in Luka Potočar. Garnbret bo v nedeljo skušala ujeti 50. zmago v svetovnem pokalu.

Janja Garnbret, ki je zaradi uspešno izpeljanega projekta v skali v Franciji izpustila tekme v Bernu, Madridu in Pragi, je kot edina med ženskami osvojila vrh kvalifikacijske smeri. Sedemindvajsetletna dvakratna olimpijska šampionka je v drugi smeri osvojila višino 44+.

Janja napada že deseto zmago v "dnevni sobi"

Slovenske barve bosta v ženskem finalu branili Janja Garnbret in Rosa Rekar. Foto: Slobodan Mišković

Napornega sobotnega sporeda s kvalifikacijami ob reki Inn na Tirolskem ni bilo konec. Tekmovalce je čakal še večerni polfinale. Garnbret je kot zmagovalka kvalifikacij šla zadnja v steno in ni razočarala. Tokrat sicer ni osvojila vrha smeri, je pa višina 43 več kot zadoščala za potrditev mesta vodilne in najboljše izhodišče za napad v nedeljo na jubilejno 50. zmago v svetovnem pokalu.

Neposredni tekmici Chaehyun Seo iz Južne Koreje in domača avstrijska izzivalka Jessica Pilz sta padli na višini 42+ za drugo oziroma tretjo pozicijo po polfinalu. Garnbret je na priljubljenem tekmovališču, svoji "dnevni sobi", doslej že devetkrat zmagala, štirikrat v težavnosti.

Finale si je zagotovila tudi Rosa Rekar, ki je z višino 35+ potrdila zadnjo, osmo vstopnico za finale.

Med najboljših osem tudi Luka Potočar

Slovenija bo imela predstavnika tudi v moškem finalu. Edini Slovenec v moški konkurenci Luka Potočar je z višino 36+ osvojil prav tako osmo mesto. Na isti višini je padel tudi Dohyun Lee iz Južne Koreje, a si je finale zaradi boljšega kvalifikacijskega dosežka priboril Slovenec.

Luka Potočar bo nastopil v nedeljskem finalu na Tirolskem. Foto: Ana Kovač

Lučka Rakovec je z višino 34+ tekmo končala na 11. mestu, Mia Krampl, ki je prav tako padla na višini 34+, je bila 14., Lucija Tarkuš (18+) pa je končala na 24. mestu od 24 polfinalistk. Polfinale je za malenkost na 25. mestu zgrešila Sara Čopar.

Finale s Slovenkama in Slovencem bo v nedeljo z začetkom ob 19.40.