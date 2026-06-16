Innsbruck bo od srede do nedelje gostil svetovni pokal oziroma po novem svetovno serijo tekmovanj v športnem plezanju. Slovenska šampionka Janja Garnbret se bo po 41 dneh vrnila na tekmovanja. Nastopila bo v težavnosti. Na dnevnem redu je nov dosežek. V soboto in nedeljo bo v znamenju lova na okroglo 50. zmago v svetovnem pokalu.

Najprej je kazalo, da bo na avstrijskem Tirolskem nastopila v težavnosti in balvanih. Tekmovalni premor ni pomenil tudi plezalnega premora. Šestega junija je kot prva ženska preplezala naravno skalno smer Bibliograhie v francoskem Ceüsu, ki je ocenjena z 9b+. Temu projektu je posvetila zadnjih pet let.

Ker se je posvetila projektu v naravni skali, je letos tekmovanja na umetnih stenah postavila nekoliko na stranski tir. Nastopila je na uvodnih dveh postajah svetovne serije na Kitajskem, ko se ji je iz rok presenetljivo izmuznila zmaga, s katero bi odkljukala še ta dosežek in karierni števec zaokrožila na okroglo 50. zmago. Tako v Keqiau na balvanih kot v Wujiangu v težavnosti je bila druga.

Tradicionalno prizorišče ob reki Inn je pravšnji poligon za slovensko zvezdnico. V Innsbrucku je v svetovnem pokalu devetkrat zmagala.

Impresiven seštevek zmag Garnbret v Innsbrucku vključuje pet zmag v disciplini balvani in štiri v težavnosti, vključno s štirimi zlatimi dvojčki, ko je Korošica zmagala v obeh disciplinah v istem tednu. V zadnji treh izvedbah, v letih 2023, 2024 in 2025, je Slovenki to uspelo zapovrstjo.

Gorazd Hren Foto: Aleš Fevžer

Hren pozdravil vrnitev Janje Garnbret

"Janja se vrača, kar bo tekmo takoj naredilo še bolj zanimivo," je bil vesel vrnitve najboljše slovenski selektor Gorazd Hren, ki je z ekipo na poti v Innsbruck.

"Janja bo izpustila balvanski del tekmovanja. V zadnjem obdobju se je posvetila svojemu skalnemu projektu, ki ga je uspešno izpeljala, in morda je ravno zaradi tega ostalo malo manj časa za treninge balvanov. Preostala ekipa je željna dokazovanja, predvsem bi radi nadgradili nastope iz Prage, predvsem pri dekletih," je selektor za STA razkril pričakovanja.

Na startu sredinih kvalifikacij balvanov bodo Jennifer Buckley, Lina Funa, povratnica na veliko sceno Katja Kadić, Julija Kruder, Anže Peharc, Gorazd Jurekovič in Matevž Margon. Ženska polfinale in finale bosta na sporedu v četrtek, moška v petek.

Na startu sobotnih kvalifikacij težavnosti pa bodo ob Garnbret še Lučka Rakovec, Lucija Tarkuš, Rosa Rekar, Mia Krampl, Sara Čopar in Luka Potočar.

Garnbret je poskrbela za obe slovenski letošnji uvrstitvi na stopničke. V uvodu v Wujiangu sta bila v finalu težavnosti tudi Rosa Rekar s petim in Lucija Tarkuš s sedmim mestom ter Jennifer Buckley z osmim mestom na balvanih v Keqiau. Luka Potočar je bil šesti v finalu težavnosti v Pragi.