Tudi Janja Garnbret je samo človek. Na prvi tekmi sezone, v balvanskem plezanju za svetovni pokal na Kitajskem, je končala na drugem mestu. Po 12 zaporednih zmagah, prvič po avgustu 2023, ni zmagala. Na svojo 50. zmago v svetovnem pokalu bo morala počakati še najmanj teden dni, ko se bodo na Kitajskem plezalke pomerila še v težavnosti.

Najboljša športna plezalka na svetu Janja Garnbret je serijska zmagovalka, a tudi ona ne more dobiti vsake tekme. Od leta 2017 je zmagala na 82 odstotkih vseh tekem. V sobotnem opoldanskem polfinalu prve tekme sezone v balvanskem plezanju je bila prva, v večernem finalu na Kitajskem pa je končala na drugem mestu. Zmagala je Francozinja Zelia Avezou (84,8 točke), vsega 0,2 točke pred Janjo Garnbert (84,6). Tretja je bila Avstralka Oceania Mackenzie. Druga slovenska finalistka Jennifer Buckley je tekmo končala na osmem mestu (44,7 točke).

"Naredila sem preveč napak, a tak je šport"

Janja Garnbret pravi, da je naredila preveč napak. Foto: Slobodan Mišković "Polfinale mi je bil bolj zanimiv kot finale, a moramo plezati, kar nam postavijo. Odločali so poskusi. Prvi balvan ni nobena splezala. Drugi in tretji sta bila prelahka, a sem jaz naredila preveč napak. Zadnji balvan je bil pa moj najljubši in sem ga v prvo osvojila," je po finalu dejala Garnbretova. "Pritiska zaradi 50. zmage nisem čutila. Sem jo pa imela v mislih, saj sem vedela, da jo lahko dosežem. Bila je nekje zadaj v mojih možganih. Na vsako tekmo grem odplezati, uživati, zmagati. Danes sem naredila preveč napak, a taka je igra, tak je šport. Še dobro, da imam naslednjo priložnost že čez nekaj dni." Je pa priznala, da je na prvi tekmi sezone vedno nekaj živčnosti, saj ne veš, v kakšni formi si sam in v kakšni drugi. "Sem pa v kvalifikacijah in polfinalu pokazala, da je moja forma, kjer mora biti. Da je boljša kot lani, da sem pozimi dobro trenirala."

"Veliko sem se naučila. Napredovala sem, je pa še veliko malenkosti za popraviti. Čaka me še veliko dela. A verjamem, da mi bo uspelo. Take izkušnje so zelo pomembne za napredek," pa je po osmem mestu izpostavila mlada Buckleyjeva.

V nedeljo na Kitajskem sledi še razplet moške tekme na balvanih. V polfinalu bo nastopil tudi Anže Peharc, ki je bil na kvalifikacijah 15.