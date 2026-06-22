Presrečna Janja Garnbret po rekordni 50. zmagi: Toliko zmag v tako kratkem času #video

"Počutim se res izjemno," je po rekordni 50. zmagi na tekmah svetovne serije, nekdanjega svetovnega pokala, povedala Janja Garnbret, ki se je po uspešni izpeljavi projekta v skali, v Innsbrucku, enem njenih najljubših prizorišč, vrnila na tekmovanja.

"Gre za en tak mejnik, ki sem si ga lahko na začetku svoje kariere samo želela doseči. Misli so me ponesle nazaj v leto 2016, ko sem dosegla svojo prvo zmago in zdaj je prišla že 50. V relativno kratkem času sem dosegla toliko zmag, kar je res nekaj neverjetnega," je bila navdušena 27-letna Korošica.

Foto: Grega Valančič/PZS

"V plezanju sem uživala že v kvalifikacijah in polfinalu ter sploh v nedeljo v finalu. Nekako Innsbruck povleče res najboljše iz mene, tukaj je izjemno vzdušje, čutim res ogromno podpore od vseh navijačev, ki so tu. Še posebej pa imam rada Innsbruck, ker so vedno težke smeri in vsi vemo, da imam takšne rada. Zdi se mi, da sem v finalu res lahko pokazala to, kar sem trenirala. Sicer škoda za tisti vrh, ki je zmanjkal, ampak bomo to drugič popravili," je optimistično napovedala dvakratna olimpijska prvakinja.

Letos je svetovni pokal postavila nekoliko na stranski tir, a ima kljub temu visoke cilje. Ob začetku poletja je odkljukala še en cilj. "Mislila sem, da bo letošnja sezona bolj sproščena, ravno zaradi tega, da se lahko pripravim na predolimpijsko sezono 2027 in nato olimpijske igre leta 2028 v Los Angelesu. Sem pa vseeno letos dosegla dva mejnika, o katerih sem lahko samo sanjala," je dejala.

Preberite, kaj je Janja Garnbret pred začetkom sezone povedala za bralce Sportala:

Foto: Grega Valančič/PZS

"Gre za vzpon v francoskem Ceüsu, ko sem preplezala naravno skalno smer Bibliographie, ter osvojeno 50. zmago v svetovnem pokalu. Moram reči, da mi je odleglo, ker se je o tej 50. zmagi govorilo že toliko časa, pa mi potem ni uspelo na Kitajskem. Se mi zdi, da moraš počakati dobre stvari in sem vesela, da je to počakalo do Innsbrucka, da sem to dosegla tako, kot sem si zamislila."

Že zdaj vabi navijače na tekmo v Koper

Za zdaj še ne more povedati, kaj bo njen naslednji projekt. "Mislim, da grem lahko sproščeno v nadaljevanje sezone. Ali bo to kakšen projekt v skali ali bo to moja naslednja tekma v Kopru (4. in 5. september). Že zdaj vse vabim, naj nas pridejo podpirat," je sklenila zvezdnica športnega plezanja.

Slovenski uspeh v Avstriji sta dopolnila Rosa Rekar, ki je osvojila peto mesto, in Luka Potočar, ki je bil šesti.

Rosa Rekar Foto: Grega Valančič/PZS

Luka Potočar Foto: Grega Valančič/PZS