Janja Garnbret po polfinalu: Za finale moram biti malo bolj pametna

Tri slovenske športne plezalke so se uvrstile v finale uvodne tekme v težavnosti svetovnega pokala oziroma po novem svetovne serije tekmovanj v športnem plezanju v Wujiangu. Janja Garnbret je napredovala s četrtim najboljšim izidom polfinala, v finalu pa bosta plezali še Lucija Tarkuš in Rosa Rekar, ki sta se uvrstili na šesto oziroma sedmo mesto.

Garnbret, ki na Kitajskem lovi 50. zmago v konkurenci svetovnega pokala, po najboljšem izidu kvalifikacij, ko je osvojila oba vrhova, tokrat ni osvojila vrha smeri. Dvakratna olimpijska prvakinja si je višino 38+ delila z dvema tekmovalkama Britanko Erin McNeice in reprezentančno kolegico Tarkuš. Svetovna podprvakinja v težavnosti Rekar je dosegla višino 36.

Pred trikratno svetovno prvakinjo v disciplini so se uvrstile Italijanka Laura Rogora in Južnokorejka Chaehyun Seo, obe sta sta si delili višino 40+, in Američanka Annie Sanders, ki je edina v polfinalu zmogla povsem do vrha smeri.

"Smer je bila na ogledu videti težja, kakor je potem bil občutek v smeri do zadnjega dela, kjer se je začelo malo težje. Dobro se počutim, dobro sem plezala, na koncu sem na vrhu naredila napako, drugače mislim, da je vse v redu. V coni sem se počutila dobro, mogoče moram biti za finale malo bolj pametna oziroma kje drugače narediti oziroma izbrati kakšno drugo opcijo, kot pa bi jo ponavadi," je s Kitajske prek svojega tiskovnega predstavnika sporočila Garnbret.

Potočar ostal pred vrati finala

Pred vrati današnjega finala najboljše osmerice je ostal edini slovenski tekmovalec v moški konkurenci Luka Potočar, ki je obstal na višini 36+, zgolj dokončan en gib, višina 37, bi mu prinesel finale. Japonec Satone Yoshida si je z osvojenim vrhom smeri priboril najboljše izhodišče za finale.

Luka Potočar Foto: Grega Valančič

"En gib, res ni bilo daleč, to se mi je že zgodilo, bilo je drugače kot včeraj, ko sem se počutil malo boljše, seveda sta bili v kvalifikacijah lažji smeri. Danes že od začetka smeri ni šlo, nisem si zaupal, plezal sem negotovo, na vsakem gibu sem porabil preveč moči. Konkurenca je močna, razlike niso bile velike, to je prva tekma, mogoče deseto mesto niti ni tako slabo. Vem, da sem v dobri formi, zdaj je pa treba samo še to pokazati na tekmi," je imel po polfinalu mešane občutke Potočar.

Lučka Rakovec in Mia Krampl sta prvo težavnostno tekmo sezone končali v polfinalu na 17. oziroma 19. mestu. Obe sta dosegli višino 32+, o razvrstitvi na razpredelnici pa je odločal dosežek v kvalifikacijah.

"Splošno gledano sem rezultatsko s tekmo zelo zadovoljen," je po koncu polfinalne runde dejal selektor slovenske članske reprezentance Gorazd Hren.

"Luku je malo zmanjkalo, ima višino finala, ampak zaradi kvalifikacij je izven tekme, bil je blizu, mislim, da je na dobri poti, je dobro pripravljen. Pri puncah pa so trije finali fenomenalen dosežek, mogoče je Janja pričakovala nekaj več v zaključku smeri. Zgornji del je bil tehnično zahteven in se je ujela v postavljeno zanko. Oprimki so bili mogoče predobri za levo roko, pa je malo podcenila nadaljevanje, ampak vseeno odlično," je glavni trener ocenil razplet polfinala.

"Lucija je odplezala fenomenalno, Rosa prav tako in mislim, da imamo res lepo popotnico za finale, verjamem, da bo Janja pokazala v finalu točno, kam sodi, ker vemo, da je odlično pripravljena," je še dodal.

Moški finale bo na sporedu ob 13. uri po srednjeevropskem oziroma ob 19. uri po kitajskem času, približno uro kasneje pa bo še ženski finale s tremi Slovenkami.

Preberite še: