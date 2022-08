Janja Garnbret nesporna favoritinja za zmago v novi olimpijski disciplini

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V Münchnu bodo izpeljali krstno izvedbo nove olimpijske discipline športnega plezanja, kombinacije balvani-težavnost. Šlo bo za finale finala evropskega prvenstva v športnem plezanju, s slovenskim pridihom. Med osmerico tekmovalk, ki bodo opravile preizkus nove olimpijske discipline, bosta tudi Janja Garnbret in Mia Krampl.

Na Königsplatzu v bavarski prestolnici je status super zvezdnice vertikale upravičila Janja Garnbret z osvojenima naslovoma evropske prvakinje, v težavnostnem in balvanskem plezanju, ki sta ji manjkala v njeni zbirki.

Uspeh Garnbretove je dopolnil vzhajajoči zvezdnik tega športa Luka Potočar, ki je v težavnosti splezal vse do srebra. Mia Krampl je v težavnosti pristala tik pod stopničkami na nehvaležnem četrtem mestu. Vendar pa se je vseeno kot sedma uvrstila med osmerico, ki si je zagotovila še en nastop na Kraljevem trgu.

Garnbretova meri še na tretje zlato na prvenstvu v Münchnu, s čimer bi postavila nov mejnik v že tako mejnikov polni karieri.

Težavnostna in balvanska tekma sta predstavljali kvalifikacijska kroga za uvrstitev v finale kombinacije po posebnem točkovanju. Na poti do super finala je Garnbretova osvojila rekordnih 2000 točk.

Garnbretova je leta 2017 že osvojila naslov evropske prvakinje v kombinaciji. Prav tako v Münchnu, vendar po starem sistemu in na tedanjem prvenstvu v dveh delih, ki je potekalo v Italiji in Nemčiji, ko sta za končno razvrstitev štela zgolj dosežka v balvanih in težavnosti.

Zdaj bo za naslov potekala posebna tekma s svojimi pravili in točkovanjem. V kombinaciji se bodo tekmovalke danes rangirale po povsem novem točkovanju, najprej se bodo merile v balvanih in nato v težavnosti.

Dogajanje na Kraljevem trgu se bo začelo ob 15. uri. V četrtek bo na sporedu še moški finale olimpijske kombinacije z Luko Potočarjem, ki se je uvrstil v sklepni del prvenstva kot drugi v razvrstitvi po balvanih in težavnosti.

