Janja Garnbret si je v kitajskem Keqiau, kjer se je začela nova sezona svetovnega pokala oziroma po novem svetovna serija v športnem plezanju, v kvalifikacijah razdelila prvo mesto z Japonko Mio Aoyago. Garnbretova, najboljša športna plezalka v zgodovini, lovi 50. zmago v svetovnem pokalu. Tretja je bila Francozinja Oriane Bertone.

Jennifer Buckley je bila na kvalifikacijah deveta, tretja Slovenka Lucija Tarkuš pa je tekmovanje zaključila s 53. mestom med 68 tekmovalkami.

V moški konkurenci bosta ob ob 10. uri po srednjeevropskem času kvalifikacije začela Anže Peharc in Timotej Romšak.

Janja Garnbret bo letos tekmovala le na izbranih prizoriščih. Vsega skupaj se bo merila na šestih tekmah, na Kitajskem se bo naslednji konec tedna merila še v težavnosti v Wujiangu, v Innsbrucku junija v težavnosti in balvanih, septembra v Kopru v težavnosti in za konec oktobra v Čilu tudi v težavnosti.

Janja ima v soboto možnost, da osvoji 50. zmago v svetovnem pokalu. "Ko sem dosegla 40. zmago in je bil to rekord, sem si rekla, da se 50 zmag sliši bolje. Je pa to poseben mejnik, ki upam, da ga dosežem. Morda bo to potem priložnost, da pogledam za trenutek nazaj in se spomnim vseh 50 zmag," je pred odhodom na Kitajsko dejala 27-letna Korošica.

Ženski polfinale bo v soboto ob 3.30, finale pa ob 13. uri. Dan kasneje bodo na balvanih še moški ob enakih časih.