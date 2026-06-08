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Avtor:
M. P.

Ponedeljek,
8. 6. 2026,
15.45

Osveženo pred

27 minut

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Natisni članek
plezanje Janja Garnbret Janja Garnbret

Ponedeljek, 8. 6. 2026, 15.45

27 minut

Smer Bibliograhie težavnosti 9b+

Janja Garnbret kot prva ženska preplezala Bibliographie #video

Avtor:
M. P.

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Janja Garnbret Bibliographie | Janja Garnbret je splezala Bibliographie. | Foto Red Bull Content Pool

Janja Garnbret je splezala Bibliographie.

Foto: Red Bull Content Pool

Janja Garnbret je kot prva ženska preplezala naravno skalno smer Bibliograhie v francoskem Ceüsu, ki je ocenjena z 9b+. "Že takoj sem se počutila tako dobro, moja glava pa je bila mirna, da sem prišla čez prvi ključen del, ohranila mirno kri in mirno glavo ter splezala kar do vrha." Pravi, da je preprosto počela to, kar ima najraje.

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Smer Bibliographie je doslej preplezalo le pet moških, Janja Garnbret jo je prvič skušala premagati leta 2024. Minulo soboto pa ji je uspelo, ko tega ni zares načrtovala, namreč v prvem ogrevalnem poskusu. "Zjutraj, preden smo šli do plezališča, sem se najprej ogrela na mali steni v kampu. Načrt je bil, da se potem v plezališču ogrevam še v eni lažji smeri z oceno od 7b do 8a in potem naredim prvi resen poskus v mojem projektu tisti dan," je povedala 27-letnica. Smer je ocenjena z 9b+, le malenkost manj od 9c, ki velja za trenutno najtežjo ocenjeno smer.

Janja Garnbret Bibliographie | Foto: Red Bull Content Pool Foto: Red Bull Content Pool "Tokrat sem ubrala drugo taktiko, da se ogrejem kar v projektu, da še malo vadim gibe, da se mi prsti res ogrejejo. Ampak že takoj sem se počutila tako dobro, moja glava pa je bila mirna, da sem prišla čez prvi ključen del, ohranila mirno kri in mirno glavo ter splezala kar do vrha," je še dodala dvakratna olimpijska prvakinja v športnem plezanju.

Petintrideset metrov dolgo smer v francoskem Ceüsu je leta 2009 opremil Ethan Pringle, prvi pa jo je leta 2020 preplezal nemški specialist za naravne stene Alexander Megos. Od takrat je smer postala eden najpomembnejših vzdržljivostnih preizkusov sodobnega športnega plezanja. Smer zaznamuje več kot 80 zahtevnih gibov, dva ključna odseka težavnosti 9a ter boj z zakrčenostjo podlahti v vetrovnih razmerah na 2000 metrih nadmorske višine.

V videu poglejte, kako je Janja plezala v smeri Bibliographie (vir: Red Bull Content Pool):

Korošica je prvič preizkusila smer kmalu po olimpijskih igrah v Parizu, kjer se je drugič okitila z zlato kolajno po Tokiu 2021. Dokončno je Bibliographie zmogla po petih daljših obiskih Ceüsa, skupaj pa je to naneslo 21 dni in 30 poskusov v smeri. "Občutek je neverjeten. Iskreno ga je zelo težko opisati. Ko ti uspe, je vse gladko, popolno. Pravzaprav sploh ne čutiš, kaj plezaš," je razložila desetkratna svetovna prvakinja. "Mislim, da sem se v teh petih obiskih ogromno naučila o sebi. Veliko sem se naučila tudi o sami smeri. Morda sem bila tokrat manj živčna kot v preteklosti. Počutila sem se najmočnejšo doslej in pripravljeno na celoten proces. Ta dva tedna sta me preizkusila tako, kot me ni še nič doslej, preizkusila sta moje potrpljenje."

Janja Garnbret po uspešno opravljenem izzivu. | Foto: Red Bull Content Pool Janja Garnbret po uspešno opravljenem izzivu. Foto: Red Bull Content Pool

Janja Garnbret | Foto: Red Bull Content Pool Foto: Red Bull Content Pool "Bila sem v svojem mehurčku, v svojem svetu. Preprosto sem počela to, kar imam najraje. Za razliko od drugih dni v plezališču ni bilo veliko ljudi in s tem ne glasnega navijanja. To je bil eden najbolj spokojnih trenutkov v moji plezalni karieri," je še o uspešnem in 15 minut trajajočem poskusu izpostavila Garnbretova.

Uspela je zadnji plezalni dan v Ceüsu, ko je le dočakala razmere, ki si jih je želela. Temperatura je bila okoli 15 stopinj Celzija, kar je bilo občutno hladneje kot prejšnje dni. Pihal je močan veter in ohranjal primerno temperaturo zraka in apnenca, kar je pri tako zahtevnih zaporedjih gibov zelo pomembno za trenje med kožo na prstih in oprimki v naravni skali. "Tega ne počnem zato, da bi karkoli dokazovala. Preprosto obožujem plezanje in mislim, da je to šele začetek. Naslednje generacije želim navdihniti, da se ne boji ocen. Ni pomembno, kdo je smer plezal, moški ali ženska, smer je smer," je še izpostavila Korošica.

plezanje, Janja Garnbret
Sportal Janja Garnbret: Prisotna je pozitivna živčnost
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