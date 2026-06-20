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Avtor:
STA

Sobota,
20. 6. 2026,
15.25

Osveženo pred

48 minut

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Natisni članek
Janja Garnbret Janja Garnbret Luka Potočar Innsbruck športno plezanje

Sobota, 20. 6. 2026, 15.25

48 minut

Innsbruck, športno plezanje, težavnost, kvalifikacije

Janja Garnbret in Luka Potočar v Innsbrucku začela z odliko

Avtor:
STA

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Janja Garnbret Innsbruck 2025 | Janja Garnbret bo lovila 50. zmago. | Foto Jessica Glassberg / Red Bull Content Pool

Janja Garnbret bo lovila 50. zmago.

Foto: Jessica Glassberg / Red Bull Content Pool

V Innsbrucku se elitna svetovna serija v športnem plezanju nadaljuje s tekmo v težavnosti. Šest Slovencev si je zagotovilo polfinale. Janja Garnbret, ki bo v tretjem poskusu skušala ujeti 50. zmago v svetovnem pokalu, je postavila najboljši izid kvalifikacij. S tretjim dosežkom kvalifikacij se je izkazal Luka Potočar.

Garnbret, ki je zaradi uspešno izpeljanega projekta v skali v Franciji izpustila tekme v Bernu, Madridu in Pragi, je kot edina med ženskami osvojila vrh kvalifikacijske smeri. Sedemindvajsetletna dvakratna olimpijska šampionka je v drugi smeri osvojila višino 44+.

Neposredna tekmica Chaehyun Seo iz Južne Koreje je druga z dosežkoma 46+ in 34+.

"Na tekmi se počutim odlično, imam občutek, kot da sploh nisem manjkala na nobeni tekmi do zdaj. Sem tekmovalka po duši, tukaj je moja 'dnevna soba', tu se počutim domače, tu uživam. Zato sem lahko takoj padla v tekmovalni ritem. Kar se je v začetku meseca dogajalo v skali, je bilo kar zahtevno in mi je pobralo veliko energije, ampak danes sem odplezala tako, kot sem želela, in to je najbolj pomembno," je iz Innsbrucka sporočila Garnbret.

Tudi Potočar prepričljiv

Tudi edini Slovenec med moškimi Luka Potočar je pokazal prepričljivo predstavo. Z višinama 47+ in 43+ si je zagotovil tretji najboljši dosežek kvalifikacij. Z dvema osvojenima vrhovoma vodi Filip Schenk iz Italije.

Luka Potočar | Foto: Grega Valančič Luka Potočar Foto: Grega Valančič

"Se mi zdi, da sem se počutil dobro, tako kot prej na treningih in na prejšnji tekmi v Pragi. Vem, da sem v formi in sem samozavestno odplezal tudi te kvalifikacije," je bil po prvi rundi tekme zadovoljen 24-letni Jeseničan.

"Smeri sta bili lepi, leva je bila malo bolj navpična z nekoliko negotovimi gibi in slabšimi oporišči za noge. Druga pa takšna lepa vzdržljivostna, kar meni zelo ustreza, niti ne tako zelo težka kot ponavadi v Innsbrucku. Je pa bilo danes zelo vroče, visoke temperature so smeri naredile težje. Tako kot v Pragi je cilj finale, želim dobro odplezati smer, osvojiti vrh, plezanje v kvalifikacijah ponoviti v polfinalu, rezultat bo nato sigurno prišel," je še dejal.

V polfinalu bo nastopilo šest Slovencev od sedmih, kolikor jih je danes tekmovalo v vročih kvalifikacijah.

Lučka Rakovec je osvojila peto mesto z višinama 32+ in 38, Rosa Rekar je kvalifikacije končala na 16. mestu (32+, 31+), Lucija Tarkuš je bila 17. (32+, 31), Mia Krampl 22. (32+, 29).

Polfinale je za malenkost na 25. mestu zgrešila Sara Čopar (32+, 28+).

Polfinale bo drevi ob 19.40. Finale bo v nedeljo prav tako ob 19.40.

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