Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
M. P.

Sobota,
2. 5. 2026,
7.45

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Natisni članek
balvan športno plezanje Jennifer Buckley Janja Garnbret Janja Garnbret

Sobota, 2. 5. 2026, 7.45

42 minut

Športno plezanje, svetovni pokal, Keqiao, balvani

Janja Garnbret in Jennifer Buckley v finale prve tekme sezone

Avtor:
M. P.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,10
plezanje, Janja Garnbret | Janja Garnbret | Foto Aleš Fevžer

Janja Garnbret

Foto: Aleš Fevžer

Dobre novice s Kitajske, kjer sta se obe slovenski polfinalistki na prvi tekmi nove sezone svetovnega pokala v športnem plezanju prebili v finale. Janja Garnbret in Jennifer Buckley, prva in osma v polfinalni rundi, bosta v finalu balvanov plezali ob 13. uri.

Janja Garnbret Innsbruck 2025
Sportal Garnbret: Glada je tam, kjer mora biti. Forma tudi.

"Polfinale je bil po mojem mnenju fantastičen. Jaz sem uživala. Že v izolaciji sem dobro počutila, kot že na kvalifikacijah. Pred začetkom me je malo stisnilo, a po toliko letih tekmovanj vem, da živci naredijo svoje. A sem hitro padla v svoj ritem. Vse tri balvane sem splezala, kot je treba. Mogoče je bil na tretjem balvanu kakšen poskus več. To je zame opomin, da si moram balvan bolje pogledati," je polfinalni nastop, ki ga je končala na prvem mestu, opisala Janja Garnbret. "Plezanje je bilo zahtevno, kar imamo pa radi. Upam, da bo nekaj podobnega tudi v finalu."

Jennifer Buckley | Foto: Nakajima Kazushige/IFSC Jennifer Buckley Foto: Nakajima Kazushige/IFSC "Meni je bilo pomembno, da pridem v finale že zaradi izkušenj. Eno plezanje več prinaša še dodatne izkušnje. Vsekakor imam še veliko za popraviti, tako da ni bilo vse pozitivno. Sem pa pokazala, da sem lahko do konca osredotočena. To se je zdaj pokazalo in hvala bogu je bilo dovolj za finale," je po polfinalnem nastopu povedala mlada Jennifer Buckley, ki bo po osmem mestu v polfinalu finalni krog začela prva.

Finale se začne ob 13. uri. Moški polfinale in finale bo v nedeljo.

Sportal Janja Garnbret: Prisotna je pozitivna živčnost
balvan športno plezanje Jennifer Buckley Janja Garnbret Janja Garnbret
Nakupi do 24 obrokov

Nakupi do 24 obrokov

Preverite pestro ponudbo televizorjev, računalnikov, zvočnikov, skirojev, pomivalnih in sušilnih strojev, izdelkov za vrt in okolico. Dostava je brezplačna.
Modri Fon maja

Modri Fon maja

Z mobitelom Honor Magic8 Pro ali Honor 600 Lite dobite vrhunsko tehnologijo, izjemno vzdržljivost in napredne funkcije. Preverite.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Če optike še nimate, je rešitev NEO 5G prek mobilnega omrežja.