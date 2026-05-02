Dobre novice s Kitajske, kjer sta se obe slovenski polfinalistki na prvi tekmi nove sezone svetovnega pokala v športnem plezanju prebili v finale. Janja Garnbret in Jennifer Buckley, prva in osma v polfinalni rundi, bosta v finalu balvanov plezali ob 13. uri.

"Polfinale je bil po mojem mnenju fantastičen. Jaz sem uživala. Že v izolaciji sem dobro počutila, kot že na kvalifikacijah. Pred začetkom me je malo stisnilo, a po toliko letih tekmovanj vem, da živci naredijo svoje. A sem hitro padla v svoj ritem. Vse tri balvane sem splezala, kot je treba. Mogoče je bil na tretjem balvanu kakšen poskus več. To je zame opomin, da si moram balvan bolje pogledati," je polfinalni nastop, ki ga je končala na prvem mestu, opisala Janja Garnbret. "Plezanje je bilo zahtevno, kar imamo pa radi. Upam, da bo nekaj podobnega tudi v finalu."

Jennifer Buckley Foto: Nakajima Kazushige/IFSC "Meni je bilo pomembno, da pridem v finale že zaradi izkušenj. Eno plezanje več prinaša še dodatne izkušnje. Vsekakor imam še veliko za popraviti, tako da ni bilo vse pozitivno. Sem pa pokazala, da sem lahko do konca osredotočena. To se je zdaj pokazalo in hvala bogu je bilo dovolj za finale," je po polfinalnem nastopu povedala mlada Jennifer Buckley, ki bo po osmem mestu v polfinalu finalni krog začela prva.

Finale se začne ob 13. uri. Moški polfinale in finale bo v nedeljo.