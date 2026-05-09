Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
M. P.

Sobota,
9. 5. 2026,
15.15

Osveženo pred

2 minuti

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01

Natisni članek

Natisni članek
Rosa Rekar športno plezanje Lucija Tarkuš Luka Potočar Janja Garnbret Janja Garnbret

Sobota, 9. 5. 2026, 15.15

2 minuti

Wujiang, športno plezanje, težavnost, finale

Janja Garnbret drugič zapored druga, na 50. zmago bo še počakala

Avtor:
M. P.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01
Janja Garnbret, Koper | Janja Garnbret | Foto Grega Valančič

Janja Garnbret

Foto: Grega Valančič

Janja Garnbret je tudi na drugi tekmi nove sezone svetovnega pokala v športnem plezanju osvojila drugo mesto. Prejšnji konec tedna je bila na Kitajskem druga na balvanih, tokrat pa v težavnosti. Tako ostaja pri 49. zmagah v svetovnem pokalu.

Janja Garnbret
Sportal Janja Garnbret po polfinalu: Za finale moram biti malo bolj pametna

Janja Garnbret je kitajsko turnejo sklenila z novim drugim mestom. Na uvodni tekmi sezone v težavnosti v Wujiangu na Kitajskem je v izenačenem finalu morala prepustiti zmago Američanki Annie Sanders. Obe sta v finalu dosegli višino 43+, zmagala pa je Američanka, ki je bila najboljša v polfinalu, Garnbret pa je v polfinalu dosegla četrto mesto.

Najboljša plezalka na svetu tako ostaja pri 49 zmagah v konkurenci svetovnega pokala oziroma po novem svetovne serije tekmovanj v športnem plezanju. Sedemindvajsetletnica je bila tudi na uvodni tekmi sezone v balvanskem plezanju v Keqiau druga.

Na stopničkah je bila s tretjim mestom še Južnokorejka Chaehyun Seo, ki je osvojila višino 30. Erin McNeice iz Velike Britanije je bila četrta z višino 29. V finale najboljše osmerice so se uvrstile tri Slovenke. Rosa Rekar je osvojila peto mesto z višino 26+, Lucija Tarkuš pa je slovenske nastope v finalu zaokrožila na sedmem mestu z višino 23+.

Janja Garnbret Innsbruck 2025
Sportal "Ne pomnim, kdaj se je nazadnje zgodilo, da so bile tako lahke"
Janja Garnbret
Sportal Janja Garnbret prvič po avgustu 2023 premagana, druga na prvi tekmi sezone
plezanje, Janja Garnbret
Sportal Janja Garnbret in Jennifer Buckley v finale prve tekme sezone
Rosa Rekar športno plezanje Lucija Tarkuš Luka Potočar Janja Garnbret Janja Garnbret
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Nakupi do 24 obrokov

Nakupi do 24 obrokov

Preverite pestro ponudbo televizorjev, računalnikov, zvočnikov, skirojev, pomivalnih in sušilnih strojev, izdelkov za vrt in okolico. Dostava je brezplačna.
Modri Fon maja

Modri Fon maja

Z mobitelom Honor Magic8 Pro ali Honor 600 Lite dobite vrhunsko tehnologijo, izjemno vzdržljivost in napredne funkcije. Preverite.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Če optike še nimate, je rešitev NEO 5G prek mobilnega omrežja.