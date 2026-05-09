Janja Garnbret je tudi na drugi tekmi nove sezone svetovnega pokala v športnem plezanju osvojila drugo mesto. Prejšnji konec tedna je bila na Kitajskem druga na balvanih, tokrat pa v težavnosti. Tako ostaja pri 49. zmagah v svetovnem pokalu.

Janja Garnbret je kitajsko turnejo sklenila z novim drugim mestom. Na uvodni tekmi sezone v težavnosti v Wujiangu na Kitajskem je v izenačenem finalu morala prepustiti zmago Američanki Annie Sanders. Obe sta v finalu dosegli višino 43+, zmagala pa je Američanka, ki je bila najboljša v polfinalu, Garnbret pa je v polfinalu dosegla četrto mesto.

Najboljša plezalka na svetu tako ostaja pri 49 zmagah v konkurenci svetovnega pokala oziroma po novem svetovne serije tekmovanj v športnem plezanju. Sedemindvajsetletnica je bila tudi na uvodni tekmi sezone v balvanskem plezanju v Keqiau druga.

Na stopničkah je bila s tretjim mestom še Južnokorejka Chaehyun Seo, ki je osvojila višino 30. Erin McNeice iz Velike Britanije je bila četrta z višino 29. V finale najboljše osmerice so se uvrstile tri Slovenke. Rosa Rekar je osvojila peto mesto z višino 26+, Lucija Tarkuš pa je slovenske nastope v finalu zaokrožila na sedmem mestu z višino 23+.