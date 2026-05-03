evropsko prvenstvo Rajmond Debevec

Nedelja, 3. 5. 2026, 10.20

Osijek, evropsko prvenstvo v strelstvu

Izjemni Rajmond Debevec za las ob odličje na celinskem prvenstvu v Osijeku

Rajmond Debevec | Foto Grega Valančič/Sportida

Foto: Grega Valančič/Sportida

Slovenski strelec Rajmond Debevec je na evropskem prvenstvu v Osijeku zasedel peto mesto v neolimpijski disciplini velikokalibrska puška leže 300 metrov, potem ko je zadel 597 od možnih 600 krogov.

Že 63-letni Rajmond Debevec je uprizoril novo mojstrovino na mednarodni sceni. Nosilca zlatega olimpijskega odličja iz Sydneyja 2000 ter dveh bronastih kolajn iz Pekinga 2008 in Londona 2012 so v slavonski prestolnici malenkosti ločile do nove kolajne na celinskem prvenstvu.

Ljubljančan je v šestih serijah po deset strelov po trikrat zadel maksimalnih 100 in 99 krogov, kar mu je v konkurenci 27 tekmovalcev prineslo sijajno peto mesto.

Poleg Debevca je nastopil tudi enajst let mlajši Robi Markoja, Prekmurec je s 593 krogi osvojil 15. mesto.

Na razburljivi tekmi je zlato kolajno osvojil Avstrijec Alexander Schmirl, srebrno Poljak Andrzej Burda, bronasto pa Švicar Pascal Bachmann-Senti. Vsi so zadeli po 598 krogov, o zmagovalcu je odločilo največje število takoimenovanih notranjih desetk, ki jih je imel 36-letni strelec z Dunaja.

Markoja bo v ponedeljek nastopil tudi v disciplini velikokalibrska puška trojni položaj 300 metrov.

V slavonski prestolnici bo veliko številčnejša slovenska udeležba na celinskem prvenstvu v malokalibrskem orožju na 25 in 50 metrov, ki bo na sporedu med 7. in 17. majem.

Poleg Debevca (MK puška leže 50 metrov) in Markoje (MK puška leže in trojni položaj ter mešane dvojice trojni položaj 50 metrov) se bodo v članski konkurenci preizkusili še Denis Bola Ujčič, Jagoda Koroševič Koser (obe MK pištola 25 m), Živa Dvoršak, Urška Hrašovec (obe MK puška trojni položaj 50 m) in Urška Kuharič (MK puška leže in trojni položaj ter mešane dvojice trojni položaj 50 metrov).

V mladinski konkurenci bo v pištoli nastopila Eva Vodopivec, v puški pa Hana Strakušek, Lana Kužnik, Tara in Gal Potrč, Maksimilijan Žarić in Florjan Klemenčič.

