Izjemen podvig Američana tudi za slovensko javnost #video

Ameriškemu plezalcu Alexu Honnoldu je na začetku junija 2017 uspelo nekaj, kar ni še nikomur in najbrž nikomur tudi ne bo. Brez vrvi in pomoči kakršnihkoli varoval je preplezal 900-metrsko granitno steno El Capitan v ameriškem narodnem parku Yosemite. Osupljiv podvig so pri National Geographicu strnili v dokumentarni film z naslovom Free solo, ki si ga zdaj lahko ogledajo tudi slovenski ljubitelji plezanja.

Zanimanje za film je precejšnje. Dve januarski projekciji sta bili razprodani v trenutku, nam je povedal Jan Maček, direktor festivala BOFF-a (Bovec Outdoor Film Festivala), zdaj v Kinu Komuna (1. februarja ob 20. uri) pripravljajo še tretjo. Vstopnice zanjo si lahko zagotovite samo v Plezalnem centru v Ljubljani.

Foto: Getty Images

Film so sicer sprva želeli prikazati na BOFF-u, a bi si zaradi posebnega formata filma (Digital Cinema Package) za njegovo predvajanje morali izposoditi poseben projektor, znesek pa bi bil previsok, zato se za to takrat niso odločili.

Stominutni film, ki mu mnogi napovedujejo oskarja v posebni kategoriji, znašel pa se je tudi na seznamu kandidatov za nagrado Bafta, si bo mogoče ogledati tudi v okviru 13. festivala gorniškega filma. Na ogled bo 18. februarja ob 20. uri v Linhartovi dvorani Cankarjevega doma.

Več o zakulisju snemanja dokumentarnega filma Free solo si lahko ogledate v spodnjem prispevku:

Dokumentarec je delo večkrat nagrajene dokumentarne ustvarjalke Chai Vasarhelyi in njenega moža, fotografa, plezalca in ekstremnega smučarja Jimmyja China. Filma morda sploh ne bi bilo, saj se je Vasarhelyijeva ukvarjala z vprašanjem, ali je sploh etično snemati nekoga, ki med uresničevanjem svojih sanj lahko umre.

Honnold v družbi filmske ustvarjalke E. Chai Vasarhelyi in njenega moža, fotografa in plezalca Jimmyja China. Foto: Getty Images

Snemalno in fotografsko ekipo so sestavljali izključno profesionalni plezalci, ki so morali biti povsem nevtralni glede Honnoldovih odločitev. Prav z ničimer niso smeli pritiskati nanj in vplivati na njegove odločitve glede termina začetka plezanja in glede tega, ali bo podvig, na katerega se je pripravljal dve leti, sploh izpeljal.

Ni si želel rompompoma pod steno

Honnold je o podvigu obvestil zgolj najbližje in najtesnejše plezalne prijatelje. Plezanja se je 3. junija 2017 lotil ob 5.32 in do vrha stene, ki je z 900 metri višja od najvišje zgradbe na svetu, Burj Kalife v Dubaju (828 m), priplezal v treh urah in 56 minutah.

Smer Freerider v steni El Capitana je poznal na pamet, vizualiziral je sleherni gib. "Šlo je zgolj za izvajanje koreografije," je povedal v pogovorni oddaji pri Jimmyju Kimmlu. "Po opravljenem podvigu sem čutil globoko zadovoljstvo. To je bil 'super bowl' mojega plezanja," je še dejal.

Plezal je v prostem plezalnem slogu, t. i. free soloing. To pomeni, da je plezal brez vrvi in druge varovalne opreme. Oblečen je bil samo v majico s kratkimi rokavi, plezalne hlače, obut v plezalne čevlje, za pasom pa mu je bingljala vrečica z magnezijem, ki mu je pomagal pri oprijemanju stene. Z uresničitvijo svojih sanj se je vpisal v zgodovino. Tega, kar mu je uspelo, ni pred njih uspelo še nikomur.