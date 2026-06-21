Nedelja, 21. 6. 2026, 19.42
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Innsburck, svetovna serija, težavnostno plezanje
Janja Garnbret napada jubilejno 50. zmago, Luka Potočar in Rosa Rekar z visokimi cilji
Plezalni praznik v Innsbrucku se bliža koncu. Potem ko se nihče od Slovencev (Janje Garnbret ni bilo na startu) ni prebil v nadaljevanje tekme svetovne serije v balvanskem plezanju, je bil slovenski tabor precej uspešnejši v težavnosti. V finalu bomo spremljali tri slovenske predstavnike. Janja Garnbret je napredovala kot vodilna po kvalifikacijah in polfinalu, Rosa Rekar in Luka Potočar pa kot osmouvrščena. Garnbretovo čaka nov zmenek z zgodovino, lov na rekordno 50. zmago v svetovnem pokalu. Finale se je začel ob 19.40. Najprej se bodo v steno podali tekmovalci, nato še tekmovalke.
Finalni večer težavnostnega plezanja v Innsbrucku bo začel Luka Potočar.
* Finalisti nastopajo v obratnem vrstnem redu glede na uvrstitev v polfinalu. Potočar je bil tam osmi.
|Tekmovalec
|Država
|Višina
|Luka Potočar
|Slovenija
|38+
|Adam Ondra
|Češka
|40+
|Putra Tri Ramadani
|Indonezija
|40+
|Jakob Schubert
|Avstrija
|Giovanni Placci
|Italija
|Sorato Anraku
|Japonska
|Alberto Ginés López
|Španija
|Neo Suzuki
|Japonska
Vrnitev Janje Garnbret
Janja Garnbret se je v Innsbrucku vrnila na tekmovanja, potem ko ji je po dveh letih poskusov končno uspelo preplezati smer Bibliographie v Franciji z oceno 9b+. Korošica je kot edina med ženskami osvojila vrh kvalifikacijske smeri. Sedemindvajsetletna dvakratna olimpijska prvakinja je v drugi smeri dosegla višino 44+.
V polfinalu tokrat sicer ni osvojila vrha smeri, a je višina 43 več kot zadoščala za potrditev prvega mesta in najboljše izhodišče za večerni napad na jubilejno zmago v svetovnem pokalu. V Innsbrucku je doslej zmagala že devetkrat, od tega štirikrat v težavnosti.
V finalu bomo spremljali tudi Roso Rekar.
Finale si je zagotovila tudi Rosa Rekar, ki je z višino 35+ potrdila zadnjo, osmo vstopnico za finale.
Slovenija bo imela svojega predstavnika tudi v moškem finalu. Edini Slovenec v moški konkurenci Luka Potočar je z višino 36+ prav tako osvojil osmo mesto.
Za razliko od tekmovanja na balvanih so Slovenci v klasični disciplini, težavnosti, navdušili s šestimi polfinalnimi nastopi. Lučka Rakovec je končala na 11. mestu, Mia Krampl je bila 14., Lucija Tarkuš 24., Sara Čopar pa je s 25. mestom za las zgrešila polfinale.
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