Plezalni praznik v Innsbrucku se bliža koncu. Potem ko se nihče od Slovencev (Janje Garnbret ni bilo na startu) ni prebil v nadaljevanje tekme svetovne serije v balvanskem plezanju, je bil slovenski tabor precej uspešnejši v težavnosti. V finalu bomo spremljali tri slovenske predstavnike. Janja Garnbret je napredovala kot vodilna po kvalifikacijah in polfinalu, Rosa Rekar in Luka Potočar pa kot osmouvrščena. Garnbretovo čaka nov zmenek z zgodovino, lov na rekordno 50. zmago v svetovnem pokalu. Finale se je začel ob 19.40. Najprej se bodo v steno podali tekmovalci, nato še tekmovalke.

Finalni večer težavnostnega plezanja v Innsbrucku bo začel Luka Potočar. Foto: Dimitris Tosidis/World Climbing

V ŽIVO: Innsbruck, finale tekme v težavnosti (m)

* Finalisti nastopajo v obratnem vrstnem redu glede na uvrstitev v polfinalu. Potočar je bil tam osmi.

Tekmovalec Država Višina Luka Potočar Slovenija 38+ Adam Ondra Češka 40+ Putra Tri Ramadani Indonezija 40+ Jakob Schubert Avstrija Giovanni Placci Italija Sorato Anraku Japonska Alberto Ginés López Španija Neo Suzuki Japonska Finalisti nastopajo v obratnem vrstnem redu glede na uvrstitev v polfinalu. Potočar je bil tam osmi.

Vrnitev Janje Garnbret

Janja Garnbret se je v Innsbrucku vrnila na tekmovanja, potem ko ji je po dveh letih poskusov končno uspelo preplezati smer Bibliographie v Franciji z oceno 9b+. Korošica je kot edina med ženskami osvojila vrh kvalifikacijske smeri. Sedemindvajsetletna dvakratna olimpijska prvakinja je v drugi smeri dosegla višino 44+.

V polfinalu tokrat sicer ni osvojila vrha smeri, a je višina 43 več kot zadoščala za potrditev prvega mesta in najboljše izhodišče za večerni napad na jubilejno zmago v svetovnem pokalu. V Innsbrucku je doslej zmagala že devetkrat, od tega štirikrat v težavnosti.

V finalu bomo spremljali tudi Roso Rekar. Foto: Dimitris Tosidis/World Climbing

Finale si je zagotovila tudi Rosa Rekar, ki je z višino 35+ potrdila zadnjo, osmo vstopnico za finale.

Slovenija bo imela svojega predstavnika tudi v moškem finalu. Edini Slovenec v moški konkurenci Luka Potočar je z višino 36+ prav tako osvojil osmo mesto.

Za razliko od tekmovanja na balvanih so Slovenci v klasični disciplini, težavnosti, navdušili s šestimi polfinalnimi nastopi. Lučka Rakovec je končala na 11. mestu, Mia Krampl je bila 14., Lucija Tarkuš 24., Sara Čopar pa je s 25. mestom za las zgrešila polfinale.

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