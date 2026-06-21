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Avtor:
A. T. K.

Nedelja,
21. 6. 2026,
19.42

Osveženo pred

7 minut

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Janja Garnbret Janja Garnbret Luka Potočar Rosa Rekar Innsbruck

Nedelja, 21. 6. 2026, 19.42

7 minut

Innsburck, svetovna serija, težavnostno plezanje

Janja Garnbret napada jubilejno 50. zmago, Luka Potočar in Rosa Rekar z visokimi cilji

Avtor:
A. T. K.

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Lučka Rakovec Janja Garnbret Innsbruck 2026 | Janja Garnbret v Innsbrucku lovi svojo 50. zmago na tekmah svetovne serije, kot se po novem imenuje format svetovnega pokala. | Foto Dimitris Tosidis/World Climbing

Janja Garnbret v Innsbrucku lovi svojo 50. zmago na tekmah svetovne serije, kot se po novem imenuje format svetovnega pokala.

Foto: Dimitris Tosidis/World Climbing

Plezalni praznik v Innsbrucku se bliža koncu. Potem ko se nihče od Slovencev (Janje Garnbret ni bilo na startu) ni prebil v nadaljevanje tekme svetovne serije v balvanskem plezanju, je bil slovenski tabor precej uspešnejši v težavnosti. V finalu bomo spremljali tri slovenske predstavnike. Janja Garnbret je napredovala kot vodilna po kvalifikacijah in polfinalu, Rosa Rekar in Luka Potočar pa kot osmouvrščena. Garnbretovo čaka nov zmenek z zgodovino, lov na rekordno 50. zmago v svetovnem pokalu. Finale se je začel ob 19.40. Najprej se bodo v steno podali tekmovalci, nato še tekmovalke.

Finalni večer težavnostnega plezanja v Innsbrucku bo začel Luka Potočar. | Foto: Dimitris Tosidis/World Climbing Finalni večer težavnostnega plezanja v Innsbrucku bo začel Luka Potočar. Foto: Dimitris Tosidis/World Climbing

V ŽIVO: Innsbruck, finale tekme v težavnosti (m)
Finalisti nastopajo v obratnem vrstnem redu glede na uvrstitev v polfinalu. Potočar je bil tam osmi.
 
Tekmovalec Država Višina
Luka Potočar Slovenija 38+
Adam Ondra Češka 40+
Putra Tri Ramadani Indonezija  40+
Jakob Schubert Avstrija
Giovanni Placci Italija
Sorato Anraku Japonska
Alberto Ginés López  Španija
Neo Suzuki Japonska

Vrnitev Janje Garnbret

Janja Garnbret se je v Innsbrucku vrnila na tekmovanja, potem ko ji je po dveh letih poskusov končno uspelo preplezati smer Bibliographie v Franciji z oceno 9b+. Korošica je kot edina med ženskami osvojila vrh kvalifikacijske smeri. Sedemindvajsetletna dvakratna olimpijska prvakinja je v drugi smeri dosegla višino 44+.

V polfinalu tokrat sicer ni osvojila vrha smeri, a je višina 43 več kot zadoščala za potrditev prvega mesta in najboljše izhodišče za večerni napad na jubilejno zmago v svetovnem pokalu. V Innsbrucku je doslej zmagala že devetkrat, od tega štirikrat v težavnosti.

V finalu bomo spremljali tudi Roso Rekar. | Foto: Dimitris Tosidis/World Climbing V finalu bomo spremljali tudi Roso Rekar. Foto: Dimitris Tosidis/World Climbing

Finale si je zagotovila tudi Rosa Rekar, ki je z višino 35+ potrdila zadnjo, osmo vstopnico za finale.

Slovenija bo imela svojega predstavnika tudi v moškem finalu. Edini Slovenec v moški konkurenci Luka Potočar je z višino 36+ prav tako osvojil osmo mesto.

Za razliko od tekmovanja na balvanih so Slovenci v klasični disciplini, težavnosti, navdušili s šestimi polfinalnimi nastopi. Lučka Rakovec je končala na 11. mestu, Mia Krampl je bila 14., Lucija Tarkuš 24., Sara Čopar pa je s 25. mestom za las zgrešila polfinale.

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Janja Garnbret Janja Garnbret Luka Potočar Rosa Rekar Innsbruck
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