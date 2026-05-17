Indijci izstopali v Mariboru, Slovenci brez vidnega rezultata

Na mednarodnem turnirju v badmintonu I feel Slovenia Li-ning Open 2026 v Mariboru so največ uspeha imeli tekmovalci iz Indije. Izstopal je Sathish Kumar Karunakaran, ki je slavil med posamezniki in v mešanih dvojicah skupaj z Zenith Abbigail. Karunakaran je v finalu z 2:0 v nizih ugnal Malezijca Kean Weija Tana (21:17 in 21:14). Slovenci niso zabeležili vidnega rezultata.

Indijec Sathish Kumar Karunakaran se je zmage veselil tudi v mešanih dvojicah, v katerih sta bila v navezi z Zenith Abbigail v finalu boljša od malezijskega para Ahmad Redzuan-Si Yan Teh. Med posameznicami je prav tako slavila Indijka Ilishaa Pal, ki je za končno zmago z 2:0 v nizih ugnala Tajvanko Jui-Chi Liao.

Razplet med moškimi in ženskimi dvojicami se je odvil po evropskih notah. Pri moških sta bila najboljša Danca Robert Nebel in Jeppe Soeby, medtem ko sta med ženskami Maribor najbolj zadovoljni zapuščali Nizozemki Debora Jille in Meerte Loos.

Danca sta bila v zadnjem dvoboju boljša od Malezijca Ahmada Redzuana in njegovega rojaka Isyrafa Hafizina, Nizozemki pa od indijske naveze Aditi Bhat-Shravani Walekar.

Slovenki med dvojicami do četrtfinala

Med Slovenci sta najvidnejši rezultat zabeležili Anja Blazina in Ariana Korent, ki sta se med ženskimi dvojicami prebili vse do četrtfinala, kjer sta doživeli poraz proti Indijkama Nayani Oasis in Varshini Viswanath Sri.

Blazina je med posameznicami z 1:2 v nizih v osmini finala izpadla proti Danki Frederikke Oestergaard. Na isti stopnički sta tekmovanje med moškimi dvojicami končala tudi tretja nosilca Miha Ivančič in Tadej Jelenc ter Domen Lonzarič in Andraž Pungartnik.

Od Ivančiča in Jelenca sta bila boljša kasnejša finalista Malezijca Redzuan in Teh, medtem ko sta morala Lonzarič in Pungartnik priznati premoč Tajvancema En Juiu Changu in Hau-Hsiangu Changu.

V moški konkurenci se med posamezniki v glavni del turnirja ni uspelo prebiti nobenemu slovenskemu predstavniku.