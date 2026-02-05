Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Četrtek,
5. 2. 2026,
12.21

Osveženo pred

1 ura, 35 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,02

Natisni članek

Natisni članek
Pariz 2024 Pariz 2024 boks Imane Khelif

Četrtek, 5. 2. 2026, 12.21

1 ura, 35 minut

Imane Khelif pred pariškimi igrami na hormonski terapiji

Avtor:
STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,02
Pariz 2024 boks  Imane Khelif | Imane Khelif je bila pred pariškimi igrami na hormonski terapiji. | Foto Reuters

Imane Khelif je bila pred pariškimi igrami na hormonski terapiji.

Foto: Reuters

Olimpijska prvakinja v boksu Imane Khelif je v pogovoru za francoski športni dnevnik L'Equipe razkrila, da je bila pred pariškimi olimpijskimi igrami na hormonski terapiji za znižanje ravni testosterona. Alžirka se je na igrah leta 2024 znašla v središču polemik o spolu, zdaj pa si želi v Los Angelesu leta 2028 ubraniti naslov.

Khelif je vnovič poudarila, da ni transspolna oseba. "Imam ženske hormone," je dejala v sredinem pogovoru za časnik. "In ljudje tega ne vedo, a pred tekmovanji sem se podvrgla hormonskemu zdravljenju za znižanje ravni testosterona," je dodala.

Boksarka je tudi potrdila, da ima gen SRY, ki se nahaja na kromosomu Y in označuje moškost. "Da, in to je naravno," je dejala in dodala, da je "obkrožena z zdravniki, profesor me spremlja ... Za kvalifikacijski turnir za pariške igre, ki je potekal v Dakarju, sem znižala raven testosterona na nič".

Tako kot Tajvanka Lin Yu-ting, ki je na pariških igrah prav tako osvojila zlato, se je Khelif znašla v središču razprave o spolu, ki je pritegnila tudi komentarje ameriškega predsednika Donalda Trumpa in avtorice knjižne uspešnice Harry Potter J. K. Rowling.

"Spoštujem vse in spoštujem Trumpa. Ker je predsednik ZDA. Vendar tudi on ne more izkrivljati resnice. Nisem transspolna ženska, sem dekle. Vzgojena sem bila kot dekle, odraščala sem kot dekle, ljudje v moji vasi so me vedno poznali kot dekle," je dejala zdaj 26-letna boksarka, ki namerava tekmovati tudi na olimpijskih igrah leta 2028 v Los Angelesu.

Lin Yu Ting
Sportal Olimpijska prvakinja opravila obvezno testiranje spola, a ne bo tekmovala na SP

Obenem se zaveda, da se bo morala strinjati z obveznim testiranjem spola, ki ga je uvedla Svetovna boksarska zveza (WB), organizacija, ki jo priznava Mednarodni olimpijski komite (Mok). Khelif pravi, da je pripravljena na to.

Imane Khelif | Foto: Guliverimage Foto: Guliverimage

"Če bom morala na naslednjih igrah opraviti test spola, ga bom. S tem nimam težav," je dejala in dodala: "Sicer pa sem ta test že opravila. Stopila sem v stik s krovno zvezo WB, poslala sem jim svoje zdravstvene kartoteke, hormonske teste, vse. Vendar nisem prejela nobenega odgovora. Ne skrivam se, testov ne zavračam."

Pariz 2024 boks  Imane Khelif
Sportal Imane Khelif zaradi obveznega testa spola na Cas

Khelif je dejala, da je odločitev v rokah zdravnikov in profesorjev, vendar je izjavila: "Vsi imamo drugačno genetiko, različne ravni hormonov. Nisem transspolna oseba. Moja drugačnost je naravna. To sem jaz. Nisem storila ničesar, da bi spremenila način, kako me je ustvarila narava. Zato se ne bojim."

"Želim postati prva oseba v alžirskem športu, ki bo uspešno ubranila svoj olimpijski naslov," je napovedala boksarka, ki se ni borila vse od iger v Parizu, saj ji je krovna zveza preprečila nastop na lanskem svetovnem prvenstvu, ker ni opravila na novo uvedenega kromosomskega testa.

Pariz 2024 Pariz 2024 boks Imane Khelif
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.