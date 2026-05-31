Igralci Savinje Plasard tretjič po vrsti državni prvaki v namiznem tenisu

Namiznoteniški igralci Savinje Plasard so v drugi finalni tekmi končnice 1. SNTL za moške v Lučah s 4:0 premagali dolenjski ŠD SU Novo mesto. Ker se finalna serija igra na dve zmagi, so Savinjčani z drugo zaporedno zmago potrdili naslov državnih prvakov v namiznem tenisu, tretji zaporedni.

Po izjemno napetem prvem obračunu v Novem mestu, ki so ga aktualni prvaki dobili s 4:3, je bila povratna tekma v prvi slovenski namiznoteniški ligi za moške precej bolj enosmerna.

Savinja Plasard je pred domačimi navijači prikazala popolno prevlado in Novomeščanom, ki so tokrat nastopili v popolni zasedbi, tudi z Madžarom Davidom Molnarjem, ni dovolila niti ene zmage.

Tekma se je začela z igro dvojic, kjer sta Brin Vovk Petrovski in Miha Podobnik brez izgubljenega niza premagala Uroša Slatinška in Davida Molnarja. Novomeščana sta bila Savinjčanoma še najbližje v uvodnem nizu, ki sta ga izgubila s 7:11.

V drugem dvoboju je bil Brin Vovk Petrovski še enkrat prepričljiv, tokrat proti Jožku Omerzelu, ki mu je v treh nizih prepustil le 12 točk. Savinja je tako hitro pobegnila na 2:0 in ŠD SU spravila v zelo zahteven položaj. Tretjo točko za domačo ekipo je prispeval Miha Podobnik, ki je s 3:0 premagal Davida Molnarja in svojo ekipo še korak približal končnemu zmagoslavju.

Do njega so prišli v dvoboju med Domnom Hohnjecom in Urošem Slatinškom. Prvi niz je pripadel Hohnjecu, nato pa je izkušeni Slatinšek dobil drugi in tretji niz, zato je kazalo, da dvoboja še ne bo konec. Toda v četrtem in petem nizu je bil Hohnjec v končnicah bolj zbran, z zmago pa je postavil piko na i popolni predstavi domače ekipe.

Savinja Plasard je tako finalno serijo dobila z zmagama na obeh tekmah in še tretjič zaporedoma osvojila naslov državnih prvakov. Novomeščani, ki so do naslova državnih prvakov prišli leta 2022, pa so morali tokrat priznati premoč razpoloženim branilcem naslova.