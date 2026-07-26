Grški vaterpolisti osvojili svetovni pokal

Grški vaterpolisti so z zmago nad Madžari osvojili zlato medaljo na zaključnem turnirju svetovnega pokala v Sydneyju. Bronasti so bili Italijani.

Grki so Madžare v finalu premagali z rezultatom 15:14 in se tako po poročanju srbske tiskovne agencije Tanjug Madžarom maščevali za poraz v polfinalu evropskega prvenstva v Beogradu januarja letos, kjer so bili na koncu bronasti.

Grška reprezentanca si je zmago zagotovila v dramatičnem obračunu s po petimi goli Dimitrija Skumpakisa in Stelianosa Argiropulosa, ki sta zmago zapečatila z zmagovitim golom 12 sekund pred koncem, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina.

Bronasto medaljo je v Sydneyju osvojila italijanska reprezentanca, ki je premagala Avstralijo s 16:10.