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Avtor:
STA

Nedelja,
26. 7. 2026,
17.52

Osveženo pred

57 minut

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vaterpolo

Nedelja, 26. 7. 2026, 17.52

57 minut

Svetovni pokal v vaterpolu (2026)

Grški vaterpolisti osvojili svetovni pokal

Avtor:
STA

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Vaterpolo žoga splošna | Foto Guliverimage

Foto: Guliverimage

Grški vaterpolisti so z zmago nad Madžari osvojili zlato medaljo na zaključnem turnirju svetovnega pokala v Sydneyju. Bronasti so bili Italijani.

Grki so Madžare v finalu premagali z rezultatom 15:14 in se tako po poročanju srbske tiskovne agencije Tanjug Madžarom maščevali za poraz v polfinalu evropskega prvenstva v Beogradu januarja letos, kjer so bili na koncu bronasti.

Grška reprezentanca si je zmago zagotovila v dramatičnem obračunu s po petimi goli Dimitrija Skumpakisa in Stelianosa Argiropulosa, ki sta zmago zapečatila z zmagovitim golom 12 sekund pred koncem, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina.

Bronasto medaljo je v Sydneyju osvojila italijanska reprezentanca, ki je premagala Avstralijo s 16:10.

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