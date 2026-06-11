V 43. letu starosti je umrl francoski jadralec Charlie Dalin, ki je kljub redki bolezni postal ikona tega športa, poročajo agencije. Poklonil se mu je tudi francoski predsednik Emmanuel Macron.

Dalin je na morjih sveta kljuboval silam narave, lani je v rekordnem času zmagal na regati Vendee Globe okrog sveta, letos pa izgubil poslednji boj z boleznijo. Francoski predsednik ga je opisal kot velikega jadralca, moža z neverjetnim pogumom in luč na prostranem oceanu.

Šele jeseni je postalo znano, da je Dalin, ko je januarja 2025 zmagal na omenjeni dirki, že vedel za svojo diagnozo, podatke pa je objavil v knjigi, namenjeni drugim bolnikom. Jeseni 2023 so mu zdravniki potrdili redko obliko raka na črevesju. Kljub temu pa Francoz ni opustil svojega projekta in v samostojni vožnji je svet objadral v 64 dneh, 19 urah in 49 sekundah ter pristal v Les Sables-d'Olonnu.

"Izjemen boj si bil s svojo boleznijo. Globoko sem navdušen nad tvojo vztrajnostjo in optimizmom, vse do zadnjih dni. Pogrešali te bomo. Želim ti mirne vetrove," pa mu je na Instagramu zapisal rojak, prijatelj in oster tekmec na vodi Yoann Richomme.

Dalin je regato Vendee Globe dobil tudi leta 2021, ko je za pot okrog globusa potreboval 80 dni. Kasneje so zmago podelili Yannicku Bestavenu, ki je pomagal pri reševanju enega od tekmecev, zato so mu prireditelji odšteli 10 ur in 15 minut od skupnega časa.

Že prej je Dalin zmagoval tudi na drugih prestižnih regatah, kot so Fastnet (2021, 2023), Transat Jacques Vabre (2019), Transat AG2R (2012).