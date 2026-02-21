Floyd Mayweather je v izjavi za ameriški ESPN sporočil, da namerava končati upokojitev in se vrniti v ring. Oseminštiridesetletni boksar se vrača iz športne upokojitve in se bo po pomladnem ekshibicijskem dvoboju z Mikom Tysonom vrnil v profesionalni boks, je potrdil nekdanji svetovni prvak v več težnostnih kategorijah.

Floyd Mayweather se je od boksa poslovil leta 2017, v 50 dvobojih ni nikoli izgubil, čeprav je od takrat nastopil tudi na več ekshibicijskih dvobojih. "Še vedno imam vse, kar je potrebno, da dosežem še več rekordov v boksu," je Mayweather dejal v izjavi za CSI Sports in platformo FIGHT SPORTS. Podrobnosti bodo znane "v prihodnjih tednih", je zapisano v izjavi za javnost.

Američan z vzdevkom Money oziroma denar je bil znan po svoji hitrosti in boksarski spretnosti, zlasti po svojih spektakularnih sposobnostih izogibanja. Nekoč je bil najbolje plačani športnik na svetu, saj je leta 2015 zaslužil 300 milijonov dolarjev, poroča Forbes.

Mayweather, ki bo v torek dopolnil 49 let, je že septembra lani za pomlad 2026 napovedal ekshibicijski dvoboj proti drugi legendi svetovnega boksa, svojemu rojaku Miku Tysonu. Za zdaj ne datum ne kraj dogodka nista znana. "Po tej ekshibiciji se vračam v profesionalni boks," je še napovedal Mayweather, ki se ni profesionalno boril od svoje zmage avgusta 2017 v Las Vegasu proti Ircu Conorju McGregorju, nekdanjemu zvezdniku MMA. To je bil zgodovinsko donosen boj, za katerega se je že vrnil iz upokojitve.

Od takrat Američan ni miroval in je sodeloval na številnih ekshibicijskih dvobojih v Miamiju, Mehiki in na Japonskem. Mayweather ml., ki ga je revija The Ring v začetku leta imenovala za "najboljšega borca 21. stoletja", je v svoji zvezdniški karieri, ki se je začela oktobra 1996, osvojil svetovne naslove v super peresni, lahki, lahki velterski, velterski in super velterski kategoriji.