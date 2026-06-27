Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
SP v nogometu
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Sobota,
27. 6. 2026,
13.58

Osveženo pred

1 ura, 30 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,05

Natisni članek

Natisni članek
Filip-Matej Pfeifer veslanje Isak Žvegelj

Sobota, 27. 6. 2026, 13.58

1 ura, 30 minut

Finale

Filip-Matej Pfeifer v finalu svetovnega pokala v Luzernu

Avtor:
STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,05
Filip Matej Pfeifer | Filip-Matej Pfeifer bo veslal v finalu. | Foto Aleš Fevžer

Filip-Matej Pfeifer bo veslal v finalu.

Foto: Aleš Fevžer

Slovenski veslač Filip-Matej Pfeifer se je v konkurenci enojcev prvič v sezoni uvrstil v finale svetovnega pokala v švicarskem Luzernu. Za 27-letnika bo to drugi nastop v finalu tekme na najvišji ravni, potem ko mu je to med enojci uspelo leta 2022 v Beogradu, ko je bil šesti.

Pfeifer je v vročem Luzernu v petkovem predtekmovanju v svoji skupini zasedel drugo mesto, s čimer se je neposredno uvrstil v četrtfinale. V njem je nastopil tudi Isak Žvegelj, oba Slovenca pa sta se po tretjem mestu v svojih skupinah uvrstila v današnji polfinale.

Oba sta veslala v drugi polfinalni skupini, v kateri je slavil olimpijski prvak iz Nemčije Oliver Zeidler. Pfeifer je na tretjem mestu zaostal 3,84 sekunde in se prvič letos v svetovnem pokalu uvrstil v finale. Žvegelj bo po šestem mestu in zaostanku slabih 17 sekund v nedeljo nastopil v finalu B za uvrstitve od 7. do 12. mesta.

V Sevilli je bil konec maja Pfeifer v B-finalu drugi, skupno pa osmi, v Plovdivu na drugi postaji pa slovenske izbrane vrste ni bilo. Najboljšo letošnjo slovensko uvrstitev v sezoni svetovnega pokala imata sicer s petim mestom iz Seville Žvegelj in Jakob Brglez v dvojcu brez krmarja.

Finale B bo v Luzernu v nedeljo na sporedu ob 10. uri, finale A pa ob 14.30.

V Švici je nastopila tudi Nina Kostanjšek, ki pa se v enojcu ni uvrstila v polfinale. V finalu C je zasedla peto mesto, skupno pa je bila 17.

Preberite še:

Isak Žvegelj
Sportal Veslaška regata na Bledu uspešna tudi za slovenske tekmovalce
veslanje Bled
Sportal Na tradicionalni regati slovenski junak dneva Isak Žvegelj
Jakob Brglez, Isak Žvegelj
Sportal Žvegelj in Brglez peta v finalu Seville
Filip-Matej Pfeifer veslanje Isak Žvegelj
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Nakup prinaša darilo

Nakup prinaša darilo

Ob nakupu izbranega televizorja po odlični ceni do 31. 8. prejmete darilo – aplikacijo NEO TV Lite za pametne televizorje brezplačno do 31. 12. 2026.
Modri Fon junija

Modri Fon junija

Izberite Redmi Note 15 Pro 5G z zmogljivo baterijo ali Xiaomi 17T z napredno kamero za čudovite posnetke.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Že za 32,99 EUR/mesec za 2 leti.