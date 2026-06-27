Slovenski veslač Filip-Matej Pfeifer se je v konkurenci enojcev prvič v sezoni uvrstil v finale svetovnega pokala v švicarskem Luzernu. Za 27-letnika bo to drugi nastop v finalu tekme na najvišji ravni, potem ko mu je to med enojci uspelo leta 2022 v Beogradu, ko je bil šesti.

Pfeifer je v vročem Luzernu v petkovem predtekmovanju v svoji skupini zasedel drugo mesto, s čimer se je neposredno uvrstil v četrtfinale. V njem je nastopil tudi Isak Žvegelj, oba Slovenca pa sta se po tretjem mestu v svojih skupinah uvrstila v današnji polfinale.

Oba sta veslala v drugi polfinalni skupini, v kateri je slavil olimpijski prvak iz Nemčije Oliver Zeidler. Pfeifer je na tretjem mestu zaostal 3,84 sekunde in se prvič letos v svetovnem pokalu uvrstil v finale. Žvegelj bo po šestem mestu in zaostanku slabih 17 sekund v nedeljo nastopil v finalu B za uvrstitve od 7. do 12. mesta.

V Sevilli je bil konec maja Pfeifer v B-finalu drugi, skupno pa osmi, v Plovdivu na drugi postaji pa slovenske izbrane vrste ni bilo. Najboljšo letošnjo slovensko uvrstitev v sezoni svetovnega pokala imata sicer s petim mestom iz Seville Žvegelj in Jakob Brglez v dvojcu brez krmarja.

Finale B bo v Luzernu v nedeljo na sporedu ob 10. uri, finale A pa ob 14.30.

V Švici je nastopila tudi Nina Kostanjšek, ki pa se v enojcu ni uvrstila v polfinale. V finalu C je zasedla peto mesto, skupno pa je bila 17.

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