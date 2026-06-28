Sedemindvajsetletni Pfeifer se je v sobotnem polfinalu z zelo dobro predstavo uvrstil v današnji veliki finale. V noči na nedeljo pa ga je uščipnilo v hrbtu, tako da ga je reprezentančni maser z ogromno truda pripravil za današnjo finalno preizkušnjo.

V začetku tekme se je pogumno postavil po robu svojim tekmecem. Med šestimi finalisti je odstopal le vodilni Nemec Oliver Zeidller, aktualni olimpijski prvak in kasneje tudi zmagovalec tekme. V drugi polovici preizkušnje je Pfeifer popustil in se sprijaznil s šestim mestom.

V zanimivem zaključku tekme je Zeidller brez večjih težav zadržal vodstvo. Druge mesto je zasedel Belorus Jauhenij Zalati, tretje pa Američan Samuel Melvin. Nizozemec Simon van Dorp, svetovni rekorder na simulatorju veslanja na 2 km, je bil četrti, pred slovenskim veslačem pa se je uvrstil še Švicar Kai Schätzle.

Pfeifer je bil zelo ponosen z uvrstitvijo v veliki finale, to je doslej uspelo le še Iztoku Čopu in Luki Špiku. Po vrnitvi iz Švice se bo posvetil sanaciji poškodbe in pripravi na evropsko prvenstvo, ki bo med 31. julijem in 2. avgustom v italijanskem Vareseju.

Zanj je bil to drugi nastop v finalu tekme na najvišji ravni. Prvič mu je to med enojci uspelo leta 2022 v Beogradu, ko je prav tako zasedel šesto mesto.

V današnjih dopoldanskih urah je v finalu B enojcev nastopil Isak Žvegelj. Zasedel je peto, skupno pa 11. mesto. Žvegelj se bo prav tako posvetil pripravam za celinsko tekmovanje, kjer bo ponovno združil moči z Jakobom Brglezom za dober izid v dvojcu.

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