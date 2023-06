Tyra Barada najmanj do brona, hiter konec za strelce

Slovenska tekmovalka v kikboksu Tyra Barada je bila uspešna v četrtfinalnem dvoboju na evropskih igrah v Poljskem in si je priborila sobotni polfinalni obračun in s tem najmanj bron. Vsi trije slovenski strelci pa so obstali že v kvalifikacijah.

Slovenski dan je Tyra Barada odprla v kategoriji do 50 kg in v borbi za točke prepričljivo z 11:1 izločila Avstrijko Liso Heim. Nastopila bo še v lahkem kontaktu. Njena tekmica bo Gruzijka Lika Kečagmadze.

Luka Čengija je v polnem kontaktu do 75 kg izgubil po točkah z 0:3 proti domačinu Jakubu Pokusu. Madžar Martin Balint je z 11:7, prav tako v boju na točke, v kategoriji do 74 kg izločil Alija Botonjića.

Nastopili bodo še Erik Zorn v bojih na točke v kategoriji do 84 kg proti Ircu Conorju Johnsonou McGlincheyju ter Tina Baloh do 70 kg proti Nemki Stefanii Megerle. V lahkem kontaktu pa še Urška Gazvoda v kategoriji do 63 kg proti domačinki Moniki Puzio Nieszporek in Žiga Zagoranski do 63 kg proti Nemcu Anisu Triquiu.

V soboto bodo polfinalni obračuni, v nedeljo pa finalni.

Slovenski strelci obstali v kvalifikacijah

Jasmina Maček Foto: Vid Ponikvar Jasmina Maček je v streljanju na glinaste tarče na evropskih igrah v Vroclavu po drugem mestu v četrtek kvalifikacije končala na 20. mestu in se ni uvrstila v finale osmerice. To ni uspelo niti njenemu bratu Boštjanu Mačku, ki je bil 27. Na 14. mestu je kvalifikacije s hitrostrelno pištolo na 25 m končal tudi Jože Čeper. Čeper je s 572 krogi finale osmerice zgrešil za osem krogov.

Jasmina Maček je bila po prvem dnevu v dobrem položaju, saj je bila druga. S 113 zadetimi tarčami je končala drugi dan tekmovanja in močno nazadovala med tridesetimi strelkami v trapu. Boj za odličja se ji je izmuznil za pet zadetih tarč. Njen brat Boštjan je bil po prvem dnevu šele 22., vendar njegov zaostanek za najboljšimi ni bil velik. Drugi dan je izgubil še pet mest s 116 zadetimi tarčami, za finale bi jih moral zadeti 121.