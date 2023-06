Jorgić brez odličja: Nisem bil pravi

"Nisem bil pravi, nisem našel ritma. Imel sem težave z njegovim servisom, s svojim nisem napravil nobene prednosti. Nikakor mi niso uspevali kratki servisi, žogice sem pošiljal predolgo, s tem pa omogočil, da je bil on tisti, ki je prevzemal pobudo. Sam pa sem ostal pasiven. Ne bom si ničesar očital, očitno je, da mi zaradi številnih tekmovanj manjka treninga. Upam, da bom po turnirju v Ljubljani imel nekaj časa za počitek, nato pa bom s treningi poskušal popravljati napake, ki so se mi v preteklosti že dogajale, in spet začel pot navzgor," je dejal Jorgić, ki ni pozabil pohvaliti tekmeca.

"Dokaz, kako je širok namiznoteniški vrh"

"Marcos se je očitno dobro pripravil na dvoboj. Analiziral je najina prejšnja obračuna in odigral mnogo bolje. Je pa njegova zmaga samo dokaz, kako je širok namiznoteniški vrh in kako močna konkurenca je tu. Od štirih najvišje postavljenih igralcev, je v konkurenci ostal le eden, Šved Trul Möregardh in Nemec Dimitrij Ovčarov sta izpadla že pred mano."

Hrastničan je obračun proti Portugalcu zelo slabo začel in je že zaostajal 0:3. S tem upanja ni izgubil, dobil je naslednja dva niza, a nato začel ponavljati napake iz prvih nizov, posledica je bil gladko izgubljen četrti niz. "Težko se je vrniti, ko zaostajaš z 0:3. Poskušal sem, ni mi uspelo," je Jorgić kot glavni razlog za poraz izpostavil slab začetek.

Za Jorgića neuspeh v četrtfinalu ne pomeni katastrofe. Zaradi uspehov na prejšnjih evropskih turnirjih, tu ni mogel osvojiti veliko točk za kakovostno lestvico. Glede tega bo zanj bolj pomemben ekipni del iger, kjer bi si Slovenci že z eno zmago, prvo tekmo bodo odigrali proti Slovaški, priborili veliko točk, s tem pa bi se približali nastopu na olimpijskih igrah v Parizu.

Trajković izgubil prvi dvoboj

Izkušeni olimpijec Ivan Trajković je na evropskih igrah na Poljskem v tekvandoju v kategoriji nad 87 kilogramov izgubil uvodni dvoboj. Šestega nosilca je z 2:0 po točkah ugnal enajsto postavljeni Nizozemec Bryan Zonderop.

Trajkovića, ki je pred igrami napovedal boj za medalje, je Nizozemec v prvi rundi premagal z 11:4, v drugi pa z 8:6, s tem pa se slovenskemu borcu ni uspelo prebiti v četrtfinale in ga v primeru ugodnega razpleta čaka repasaž.

Trajković je bil sicer v zadnjem času lažje poškodovan, a je dejal, da ga to ne bi smelo ovirati na tekmovališču.

Popoldne bo v gorskem zimskem središču Krynica Zdroj nastopil še Patrik Divković v kategoriji do 87 kg.

Strelka Urška Kuharič brez preboja med osmerico

Slovenska strelka Urška Kuharič je v kvalifikacijah s puško na 50 m v trojnem položaju s 583 krogi zasedla 15. mesto in se ni uvrstila med najboljšo osmerico, ki se bo borila za odličja. Živa Dvoršak je bila 33. (575 krogov) med 35 tekmovalkami.

Najboljša je bila Srbkinja Teodora Vukojević, mlada Kragujevčanka je bila lani evropska prvakinja. Tokrat v Vroclavu je bila prva s 594 krogi. Za uvrstitev v nadaljevanje tekmovanja je bilo dovolj 587 krogov. Kuharič je tako za tem dosežkom zaostala le za štiri kroge.

Dvoršak, Urška Hrašovec in Klavdija Jerovšek so v soboto na ekipni kvalifikacijski tekmi z zračno puško na 10 metrov zasedle osmo mesto (624,1 krog) in končale tekmovanje. Dvoršak je pred tem v kvalifikacijah z zračno puško na 10 metrov zasedla 17. mesto in ostala brez finala, kot tudi Hrašovec, ki je bila 20.