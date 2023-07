Slovenska tekmovalka v kikboksu Tyra Barada bo v nedeljo na evropskih igrah tekmovala v dveh finalih. Najmanj srebro si je zagotovila tako v boju po točkah kot v lahkem kontaktu v kategoriji do 50 kilogramov. V finalu bosta tekmovali tudi Tina Baloh v boju za točke v kategoriji do 70 kg in Urška Gazvoda v lahkem kontaktu do 60 kg. Manj uspešni so bili v soboto judoisti, pa tudi strelca.

Tyra Barada je najprej v kategoriji do 50 kg v polfinalu boja za točke ugnala Švicarko Maeline Nadine Lachaud. Po prvi rundi je po začetni prednosti tekmice z 2:1 Barada povedla s 6:2, po drugi je vodila z 8:4, po tretji pa s končnih 16:9. V finalu bo v nedeljo tekmovala proti Italijanki Federici Trovalusci. Nato je nastopila še v polfinalu lahkega kontakta, kjer je grško tekmico Paraskevi Semeli Zarmakupi ugnala s 3:0. Za zlato se bo merila z Bolgarko Kristino Nikolovo.

Tina Baloh je v boju za točke v kategoriji do 70 kg premagala Irko Jodie Browne z 11:9, v nedeljo jo v boju za zlato čaka Italijanka Domenica Angelino. Urška Gazvoda pa se je v lahkem kontaktu do 60 kg borila proti Finki Miri Iisi Auror Sjovall in zmagala s 3:0. V finalu jo čaka Italijanka Luna Mendy.

Slovenci priznali premoč Nizozemcem: Nismo imeli sreče z žrebom

Slovenski judoisti so na ekipni tekmi evropskih iger na Poljskem izgubili v drugem krogu z Nizozemsko z 1:4 in končali tekmovanje po prvem dvoboju. Zmagal je le Vito Dragić v kategoriji nad 100 kg. V dvorani gorskega zimskega središča Krynica Zdroj je bila Slovenija v prvem krogu prosta, nato se je pomerila z Nizozemsko, a se ji ni uspelo prebiti med osem najboljših reprezentanc.

"Veliko smo pričakovali na teh igrah, bila je skoraj popolna ekipa, manjkala je le Kaja Kajzer v kategoriji do 57 kg. Nismo pa imeli sreče z žrebom reprezentanc, mogoče smo naleteli na zmagovalko teh iger. Tudi pri žrebu kategorij in vrstnem redu proti Nizozemski nismo imeli sreče," je povedal slovenski trener Branko Vuzem. Adrian Gomboc, eden od slovenskih adutov, je bil na vrsti zadnji, in nekdanji evropski prvak, ki po štirih letih išče priključek k najboljšim, sploh ni prišel na vrsto.

"Trenerji smo sicer zelo zadovoljni z borbami naših, končni izid ne odraža razmerij na tatamiju. Več smo pričakovali od Anke Pogačnik, menili smo, da se bo nosilka odličja z lanskega evropskega prvenstva vsaj bolj upirala. A njena tekmica je bila že tretja na OI in je nosilka številnih odličij na velikih tekmah," je dodal Vuzem.

Prva dva dvoboja nista trajala dolgo. Najprej je Anka Pogačnik hitro dobila opomin in izgubila z iponom po dobri minuti borbe. Njena tekmica je bila Sanne Lisa Van Dijke, med drugim bronasta na olimpijskih igrah v Tokiu, dvakratna evropska prvakinja in trikrat bronasta na SP. Podobna usoda po nekaj več borbe je doletela Narseja Lackoviča v kategoriji do 90 kg, hitro je zmagal Frank Jacobs De Wit. Nato Urška Torkar nikakor ni uspela prebiti obrambe Karen Sigrid Stevenson, ki je v podaljšku prva prišla do uspešnega meta, s tem do prve točke v dvoboju in zmage.

Dragič je po dolgi bitki v podaljšku dosegel prvo in edino točko za Slovenijo, ko je ugnal Michaela Korrela, lanskega evropskega prvaka in dvakrat bronastega na SP. "Tiho sem upal, da bom naletel na Korrela. Je sicer res zelo dober, a ima tako tehniko juda, ki mi ustreza. Je malo hitrejši. Sam se proti takim judoistom borim vso kariero. Bil je to taktičen dvoboj, a sem se nanj dobro pripravil in na koncu zmagal. Čutil sem, da je začel na koncu popuščati, kar sem izkoristil," je dvoboj opisal Dragić.

Tudi on je omenil, da so pričakovali več na EI, tudi od prvega dvoboja. "Kot ekipa smo pričakovali, da bi prišli proti Nizozemski do izenačenja na 3:3 in bi imeli potem tudi malo sreče pri žrebu kategorije za zadnji obračun. A bi morala zato pred tem zmagati katera izmed deklet."

Ana Škrabl je v zadnjem slovenskem dvoboju dolgo bila enakovredno bitko, Nella Pleuni Cornelisse pa je v zadnji minuti osvojila najprej točko, potem pa je dosegla še ipon.

Ekipni nastop je bil edini v judu na teh EI. Slovenske barve so na Poljskem zastopali Dragič, Lackovič, Pogačnik, Torkar Škrabl ter še Adrian Gomboc (do 73 kg), Nace Herkovič (do 73 kg), Enej Marinič (nad 100 kg), Alen Vučina (do 90 kg) ter Nika Koren (do 70 kg) in Maša Slavinec (do 57 kg).

Brat in sestra Maček brez uspeha tudi na ekipni tekmi

Brat in sestra, Boštjan in Jasmina Maček, slovenska strelca na premične glinaste tarče, tudi v ekipni konkurenci evropskih iger nista prišla do dobrega rezultata. Potem ko sta v posamični konkurenci visoko uvrstitev zapravila drugi dan kvalifikacij, se nista izkazala niti v kvalifikacijah ekipnega streljanja, zasedla sta 19. mesto.

S 135 zadetimi tarčami sta prehitela le dve ekipi, Malto in Luksemburg. Najboljši rezultat sta zabeležila Britanca, ki sta zadela 144 tarč. S tem so se strelski nastopi za Slovence končali.