Evropska podprvakinja Manja Slak 31. v Granadi

Nosilka srebrne kolajne z letošnjega članskega evropskega prvenstva v Erevanu Manja Slak je v Španiji zadela 570 krogov, njena reprezentančna kolegica Anja Prezelj pa je s 564 krogi zasedla 55. mesto. Komaj 19-letna strelka iz Poljanske doline, v mladinski konkurenci svetovna prvakinja in evropska podprvakinja v tej olimpijski disciplini, je v šestih serijah po deset strelov dvakrat zadela po 98, enkrat 95 in trikrat po 93 krogov, medtem ko je sedem let starejša Prezelj po enkrat zadela 97, 96, 94 in 93 ter dvakrat po 92 krogov.

V kvalifikacijskem delu je bila med 83 tekmovalkami najboljša Kitajka Yao Qianxun s 584 krogi. V velikem finalu osmih najboljših je slavila njena rojakinja Shen Yiyao z 244,2 kroga, Yao Qianxun (239,6) je zasedla drugo, Srbkinja Zorana Arunović (219,3) pa tretje mesto.

V nedeljo bo na sporedu zadnji tekmovalni dan v Andaluziji. Na strelsko črto bodo stopile Živa Dvoršak, Urška Kuharič, Hana Strakušek in Urška Hrašovec, pred njimi je preizkušnja v zračni puški 10 metrov.