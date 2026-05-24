Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Nedelja,
24. 5. 2026,
12.00

Osveženo pred

32 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
gimnastika

Nedelja, 24. 5. 2026, 12.00

32 minut

Evropska gimnastika odpravila sankcije proti Rusiji in Belorusiji

Avtor:
STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
gimnastika, Koper, svetovni pokal, 2. dan | Foto Grega Valančič/Sportida

Foto: Grega Valančič/Sportida

Evropska gimnastika je odpravila vse sankcije proti ruskim in beloruskim športnikom v zvezi z vojno v Ukrajini, je zapisala zveza na svoji spletni strani. S tem je sledila Mednarodni gimnastični zvezi (FIG), ki je tak ukrep sprejela sredi tega meseca.

V izjavi evropske zveze je zapisano, da je izvršni odbor na spletnem glasovanju odločil, da lahko športniki iz obeh držav s takojšnjim učinkom ponovno tekmujejo s svojimi nacionalnimi simboli, kot so zastave in himne.

"Evropska gimnastika bo sledila odločitvi Svetovne gimnastike in odpravila vse omejitve, ki veljajo za sodelovanje Rusije in Belorusije," je sporočila. Dokončna odločitev bo potrjena na izredni spletni generalni skupščini, ki "bo kmalu potekala", je sporočila Evropska gimnastika.

FIG je ukinila še zadnje omejitve za ruske in beloruske športnike "s takojšnjim učinkom". 18. maja po zasedanju izvršnega odbora v Šarm del Šejku.

Svetovna gimnastika je po začetku ruske agresije nad Ukrajino konec februarja 2022 najprej prepovedala nastope ruskim in beloruskim tekmovalcem, nato pa jih na tekmovanja vrnila leta 2024, a s statusom nevtralnih športnikov.

Na začetku tega meseca je Mednarodni olimpijski komite (Mok) odpravil vse sankcije proti športnikom iz Belorusije, medtem ko za ruske tekmovalce ostajajo v veljavi.

gimnastika
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Nakupi do 24 obrokov

Nakupi do 24 obrokov

Preverite pestro ponudbo televizorjev, računalnikov, zvočnikov, skirojev, pomivalnih in sušilnih strojev, izdelkov za vrt in okolico. Dostava je brezplačna.
Modri Fon maja

Modri Fon maja

Z mobitelom Honor Magic8 Pro ali Honor 600 Lite dobite vrhunsko tehnologijo, izjemno vzdržljivost in napredne funkcije. Preverite.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Že za 32,99 EUR/mesec za 2 leti.