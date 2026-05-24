Evropska gimnastika odpravila sankcije proti Rusiji in Belorusiji

Evropska gimnastika je odpravila vse sankcije proti ruskim in beloruskim športnikom v zvezi z vojno v Ukrajini, je zapisala zveza na svoji spletni strani. S tem je sledila Mednarodni gimnastični zvezi (FIG), ki je tak ukrep sprejela sredi tega meseca.

V izjavi evropske zveze je zapisano, da je izvršni odbor na spletnem glasovanju odločil, da lahko športniki iz obeh držav s takojšnjim učinkom ponovno tekmujejo s svojimi nacionalnimi simboli, kot so zastave in himne.

"Evropska gimnastika bo sledila odločitvi Svetovne gimnastike in odpravila vse omejitve, ki veljajo za sodelovanje Rusije in Belorusije," je sporočila. Dokončna odločitev bo potrjena na izredni spletni generalni skupščini, ki "bo kmalu potekala", je sporočila Evropska gimnastika.

FIG je ukinila še zadnje omejitve za ruske in beloruske športnike "s takojšnjim učinkom". 18. maja po zasedanju izvršnega odbora v Šarm del Šejku.

Svetovna gimnastika je po začetku ruske agresije nad Ukrajino konec februarja 2022 najprej prepovedala nastope ruskim in beloruskim tekmovalcem, nato pa jih na tekmovanja vrnila leta 2024, a s statusom nevtralnih športnikov.

Na začetku tega meseca je Mednarodni olimpijski komite (Mok) odpravil vse sankcije proti športnikom iz Belorusije, medtem ko za ruske tekmovalce ostajajo v veljavi.