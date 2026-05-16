Avtorji:
B. B., STA

Sobota,
16. 5. 2026,
13.43

Strelska zveza Slovenije Eva Vodopivec

Eva Vodopivec do evropskega naslova s pištolo na 25 metrov

Eva Vodopivec | Eva Vodopivec | Foto Strelska zveza Slovenije

Foto: Strelska zveza Slovenije

Slovenska strelka Eva Vodopivec je na evropskem prvenstvu v Osijeku v mladinski konkurenci postala prvakinja s pištolo na 25 metrov. V finalu je zadela 27 krogov za zmago pred Rusinjama Valerijo Ganakovo (25 krogov) in Aleksandro Piatrovo (20 krogov).

Za 18-letno slovensko strelko je to najboljši rezultat na mednarodnih tekmovanjih, pred letom dni na celinskem tekmovanju v Chaterouxu je bila v mladinski konkurenci 17., lani pa je nastopila v članski konkurenci na svetovnem prvenstvu v Kairu in osvojila 80. mesto.

V današnjih kvalifikacijah je s 575 krogi osvojila šesto mesto, v finalu pa je pokazala odlično formo in bila najboljša izmed osmih finalistk.

To je druga medalja za slovensko strelsko reprezentanco na EP v Osijeku. V torek je Maksimilijan Žarić v disciplini malokalibrska puška trojni položaj 50 metrov v mladinski konkurenci osvojil srebrno medaljo.

