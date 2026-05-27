"Če sem prej mislila, da sem bila zasedena, potem sploh ne vem, kaj je to zdaj," nam je v zanimivem pogovoru povedala kajakašica Eva Terčelj, ki se kmalu po porodu vrača na največja tekmovanja.

Eva Terčelj je v svoji karieri dosegla kar nekaj vrhunskih rezultatov. Foto: Ana Kovač

Eva Terčelj sodi že med izkušenejše kajakašice na divjih vodah in v svoji karieri je osvojila že vrsto velikih uspehov, med drugim se lahko pohvali z naslovom svetovne prvakinje. Pred enim letom je svoje reprezentančne kolege presenetila, potem ko je razkrila, da bo postala mama. Danes pa Ljubljančanka zre tudi k novim športnim izzivom, potem ko se je uvrstila v slovensko reprezentanco in bo ta konec tedna tekmovala na tekmi svetovnega pokala v Tacnu.

Pride tudi kakšen slabši trenutek

"Lepo je biti nazaj. To je res nekaj, kar zelo rada delam, ker je del mojega življenja. Uživam na vodi, po drugi strani pa je realno kar težko vrniti se na tisto raven, kjer sem že bila. Pot ni linearna, ni samo napredka navzgor. Malo napreduješ, potem pa pride tudi kakšen slabši trenutek," nam je v uvodu povedala Eva, ki je imela v zadnjem mescu nekaj zdravstvenih težav oziroma težave z utrujenostjo.

Na začetku je bilo zelo naporno. Foto: Reuters "Da, življenje je zagotovo videti drugače"

Vseeno pa je zelo vesela, da je spet v reprezentanci in da je njena prva glavna tekma v domačem Tacnu. A letošnje priprave na sezono so bile veliko bolj drugačne kot pred tem. Če je prej mislila, da je kot športnica povsem zasedena, je danes zgodba precej drugačna.

"Kot športnik si sicer navajen garati, biti organiziran in vse, kar pride zraven, ampak mislim, da se na otroka oziroma na to novo poglavje res ne moreš pripraviti. Dejansko zelo uživam, je pa bilo predvsem na začetku zelo naporno. Torej da se privadiš na nov ritem. Kar naenkrat nimaš več 24 ur samo zase. Če imaš tri ali štiri ure zase, je to že zelo veliko in si jih res vesel, zato jih skušaš maksimalno izkoristiti. Da, življenje je zagotovo videti drugače," je razlagala Terčelj, ki je prve zaveslaje v čolnu naredila že slaba dva meseca po porodu.

Foto: Grega Valančič / Sportida

Veliko je zgodb, a različnih

Kot vrhunska športnica je zmeraj imela visoke želje in cilje. Te ima še zmeraj, a ko je postala mama, marsičesa ne more predvidevati in tudi ne ve natančno, kako se bo odzvalo njeno telo. Pozna kar nekaj tekmovalk iz svetovnega pokala, ki so postale mame, a njihove zgodbe se zelo razlikujejo.

"Ene se vrnejo zelo hitro in brez težav, druge pa letos sploh ne bodo mogle nastopati, ker nekako nimajo pogojev za to. Tako da je vsaka zgodba poglavje zase," pove 32-letna slovenska športnica, ki priznava, da bi si želela biti še v boljši formi, kot je trenutno.

"Zagotovo sem bila že v boljši formi. Ampak vseeno poskušam v tem trenutku narediti vse, kar je v moji moči. Sezona je dolga in zavedam se oziroma sem vedela že prej, da bom rasla čez sezono. Upam, da bom prej ali slej lahko sestavila takšne vožnje, kot sem jih bila sposobna odpeljati in za katere še vedno verjamem, da jih zmorem."

Njen tekmovalni program bo prilagojen Tekme letos bo previdno zbirala. Foto: www.alesfevzer.com

Nekoliko prilagojen bo tudi njen tekmovalni program. Ta bo selektiven, saj ne bo tekmovala na vseh tekmah svetovnega pokala. To odločitev je sprejela, ker potrebuje več regeneracije in tudi nekaj več treninga.

"Bomo sproti prilagajali načrte glede na to, kako se bodo stvari odvijale. Pri meni se trenutno spreminja iz meseca v mesec, tako da bo treba zagotovo marsikaj prilagoditi, ker je to vendarle moja sezona povratka."

Preberite še: