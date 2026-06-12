Eva Alina Hočevar z drugim, Peter Kauzer s četrtim časom v finale

Slovenska kajakaša Eva Alina Hočevar in Peter Kauzer sta se z drugim oziroma s četrtim časom uvrstila v finale tekme za svetovni pokal v slalomu na divjih vodah v nemškem Augsburgu.

Eva Alina Hočevar, zmagovalka domače tekme v Tacnu, je v kvalifikacijah ciljno črto brez napake prečkala s časom 103,21 sekunde, s čimer je za 68 stotink zaostala za Nizozemko Leno Teunissen.

Tretja je bila Poljakinja Klaudia Zwolinska (+1,84). Presenetljivo je brez finala ostala vodilna v seštevku, Avstralka Jessica Fox. Zasedla je šele 16. mesto.

Od ostalih dveh Slovenk je Eva Terčelj, ki se je letos vrnila po rojstvu otroka, brez napake za zmagovalko kvalifikacij zaostala 5,5 sekunde in ostala brez finala na 14. mestu. Lea Novak je zaostala še dobre tri sekunde več za končno 21. mesto.

V moški konkurenci se je izbrana vrsta izkazala bolj kot na prejšnjih dveh tekmah v Tacnu in Pragi, ko je ostala brez finalnega nastopa. Peter Kauzer se je namreč s četrtim časom uvrstil med najboljših 12, za zmagovalcem, Josephom Clarkom iz Velike Britanije, je zaostal 0,56 sekunde.

V tesnem razpletu kvalifikacij je bil drugi Francoz Martin Cornu (+0,52), Čeh Jakub Krejči pa je na tretjem zaostal 0,54 sekunde.

Brez finala sta ostala Lan Tominc in Martin Srabotnik. Prvi je z enim dotikom na 21. mestu zaostal 4,78 sekunde, medtem ko je drugi s pribitkom šestih sekund zasedel 43. mesto z zaostankom 11,94 sekunde.

Finale moških se bo začel ob 16.36, ženske pa bodo tekmovale od 17.15 naprej.

V soboto bodo v Augsburgu nastopali kanuisti in kanuistke, za konec sporeda pa v nedeljo sledijo še boji v kajakaškem krosu.

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