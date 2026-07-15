Eva Alina Hočevar si upa napovedati več

"Letos si upam ciljati na medaljo ali pa vsaj na uvrstitev med najboljših pet," je tokrat veliko bolj neposredno svoje cilje razkrila Eva Alina Hočevar, trenutno naša najboljša divjevodašica. Odkrito je priznala, da si je želela že prej oditi v ZDA, a ni bilo mogoče.

Eva Alina Hočevar je v letošnji sezoni naredila še dodaten preskok v svojih nastopih, zato odkrito priznava, da na svetovno prvenstvo v Oklahomo odhaja zelo optimistično. Priznava, da bo vseeno prisotne nekaj nervoze, a ima zdaj za seboj že toliko svetovnih prvenstev, da se počuti bolje kot prejšnja leta.

"Že lansko leto sem se na svetovnem prvenstvu v obeh kategorijah uvrstila v finale in letos se mi zdi, da lahko s temi nastopi, ki jih kažem, ciljam še višje. Seveda je cilj polfinale, potem finale … Letos si upam ciljati na medaljo ali pa vsaj na uvrstitev med najboljših pet. Zdi se mi, da sem tega sposobna," je uvodoma povedala Eva Alina, ki se je na svetovni jakostni lestvici povzpela na četrto mesto.

"Želela sem si, da bi lahko šla kakšen dan prej." Foto: Igor Kupljenik

Tekmovalka, ki potrebuje malo več časa

Ker je ena izmed tekmovalk že prenehala športno kariero, bo na svetovnem prvenstvu nosila številko tri. Na svetovni jakostni lestvici je na četrtem mestu. Zaveda se, da bo to dodaten pritisk, ker ji manjka samozavesti in potrditve, da je sposobna osvojiti vrhunski rezultat.

"Zdi se mi, da sem tekmovalka, ki potrebuje malo več časa, da stopnjujem svojo kariero in se počasi dvigujem na sam vrh. In ja, letos sem si s prvimi tremi svetovnimi pokali dokazala, da sem zelo konstantna. Bila sem na petih od šestih tekem v finalu svetovnega pokala. Bila sem prva, druga in četrta. Imam dodatno samozavest in motivacijo, tako da grem na svetovno prvenstvo zelo optimistična."

Odšla bi že prej, a ni bilo mogoče

24-letna slovenska športnica nekoliko obžaluje, da niso šli na samo prizorišče nekoliko prej. Sama vidi težavo predvsem v tem, da tekmuje v vseh treh disciplinah. "Želela sem si, da bi lahko šla kakšen dan prej. Žal to ni bilo mogoče. Zdaj bom poskusila to odmisliti in iz teh treningov, ki jih bomo imeli, iztržiti največ."

Z bratom sta pred SP naredila zelo dobre priprave. Foto: Aleš Fevžer

Hočevar je poudarila, da na dan tekme vseeno ni odločilno le to, koliko kilometrov preveslaš na progi, ampak predvsem delo, ki ga opraviš pred tem. Prav zato sta se z bratom Žigo Linom pred svetovnim prvenstvom odpravila na priprave v Bratislavo, saj razmere v Tacnu po njenem mnenju ne omogočajo dovolj dobrih priprav za tako pomembno tekmovanje, kot je svetovno prvenstvo.

"Bilo je premalo vode in proga je zastarela. Proga v Tacnu je znamenita in jo imam rada, ampak vseeno je napol naravna. Konfiguracija proge je popolnoma drugačna kot v ZDA, zato smo se odločili, da gremo na priprave nekam, kjer je proga umetna. V Sloveniji nimamo umetne proge. Res upam, da jo bomo enkrat imeli. Verjamem, da to še ne bo v času, ko bom jaz tekmovala, ampak mogoče vsaj takrat, ko bom morda v vlogi trenerke. Tukaj smo v zaostanku. Če želiš biti konkurenčen, moraš iti na priprave v tujino. Če greš na priprave v tujino, imaš dodatne stroške. Več si stran od družine in prijateljev. Vseeno smo opravili zelo dobre priprave, tako da sem zelo zadovoljna, da smo šli v Bratislavo."

Foto: Aleš Fevžer

Kakšni so njeni cilji?

Naša sogovornica bo na svetovnem prvenstvu nastopila v vseh treh disciplinah, v kajaku, kanuju in kajak krosu. Spregovorila je tudi o svojih ciljih in pričakovanjih. Jasno je povedala, da se želi v vseh disciplinah uvrstiti čim višje.

"Zagotovo se najbolj suvereno počutim v kanuju, čeprav imam tudi v kajaku zelo dobre nastope, saj imam tam svojo krstno zmago v svetovnem pokalu. Tako lahko v obeh disciplinah ciljam na približno enako uvrstitev, ker se v obeh disciplinah počutim podobno suvereno. V kajak krosu se ne počutim tako močno kot v slalomu. Kros je pri meni eno stopničko nižje. Vseeno pa se bom borila in poskusila tudi v krosu iztržiti največ."

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