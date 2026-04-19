Slovenska judoistka Metka Lobnik v Tbilisiju za evropski bron

Metka Lobnik se bo evropskem prvenstvu v judu v Tbilisiju danes v kategoriji do 78 kg borila za bronasto kolajno. Njena tekmica bo 33-letna Rusinja Aleksandra Babinceva, s katero se v karieri še nista pomerili. Tekmovalka Apolona, ki je lani prav v Tbilisiju dosegla prvo zmago na grand slamu, je bila prepričljiva v uvodu tekmovanja.

Kot postavljena tekmovalka se je Metka Lobnik v uvodu izognila najmočnejšim tekmicam in obvladovala dvoboj z 19-letno Čehinjo Marie Kosnarovo in po dobri minuti predčasno slavila s končnim prijemom. Na enak način je 25-letna Štajerka opravila z Nemko Julie Hoelterhoff, dvoboj pa je trajal slabi dve minuti dlje.

V polfinalu je sledil pričakovan obračun z drugopostavljeno Britanko Emmo Reid, ki je Slovenko premagala lani v četrtfinalu evropskega prvenstva v Podgorici, leto prej je dvoboj dobila Štajerka.

Tokrat je Britanka pokazala vse svoje tehnično znanje, se spretno zaščitila pred vrsto hitrih napadov Slovenke, po minuti boja pa izkoristila prvo priložnost in se z vzvodom uvrstila v finale.

Za največji uspeh na letošnjem prvenstvu v Tbilisiju je doslej s petim mestom v kategoriji do 63 kg poskrbela Kaja Kajzer, debitantka Leila Mazouzi je v isti kategoriji zasedla sedmo mesto.