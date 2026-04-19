Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Nedelja,
19. 4. 2026,
11.39

Osveženo pred

23 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
Metka Lobnik judo

Evropsko prvenstvo v judu, Tbilisi (2026)

Slovenska judoistka Metka Lobnik v Tbilisiju za evropski bron

Metka Lobnik | Metko Lobnik čaka danes v Gruziji obračun za bronasto medaljo proti tekmici iz Rusije. | Foto Nebojša Tejić/STA

Metko Lobnik čaka danes v Gruziji obračun za bronasto medaljo proti tekmici iz Rusije.

Foto: Nebojša Tejić/STA

Metka Lobnik se bo evropskem prvenstvu v judu v Tbilisiju danes v kategoriji do 78 kg borila za bronasto kolajno. Njena tekmica bo 33-letna Rusinja Aleksandra Babinceva, s katero se v karieri še nista pomerili. Tekmovalka Apolona, ki je lani prav v Tbilisiju dosegla prvo zmago na grand slamu, je bila prepričljiva v uvodu tekmovanja.

Kot postavljena tekmovalka se je Metka Lobnik v uvodu izognila najmočnejšim tekmicam in obvladovala dvoboj z 19-letno Čehinjo Marie Kosnarovo in po dobri minuti predčasno slavila s končnim prijemom. Na enak način je 25-letna Štajerka opravila z Nemko Julie Hoelterhoff, dvoboj pa je trajal slabi dve minuti dlje.

V polfinalu je sledil pričakovan obračun z drugopostavljeno Britanko Emmo Reid, ki je Slovenko premagala lani v četrtfinalu evropskega prvenstva v Podgorici, leto prej je dvoboj dobila Štajerka.

Tokrat je Britanka pokazala vse svoje tehnično znanje, se spretno zaščitila pred vrsto hitrih napadov Slovenke, po minuti boja pa izkoristila prvo priložnost in se z vzvodom uvrstila v finale.

Za največji uspeh na letošnjem prvenstvu v Tbilisiju je doslej s petim mestom v kategoriji do 63 kg poskrbela Kaja Kajzer, debitantka Leila Mazouzi je v isti kategoriji zasedla sedmo mesto.

Nace Herkovič
Sportal Herkovič do zmage, Koren končala po prvi borbi
Kaja Kajzer
Sportal Kaja Kajzer v solzah ostala brez stopničk: Razočarana sem #video
Metka Lobnik judo
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
