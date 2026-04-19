Metka Lobnik je na evropskem prvenstvu v judu v Tbilisiju v kategoriji do 78 kg osvojila bronasto kolajno in dosegla največji uspeh v karieri. V odločilni borbi je po metu in kasnejši diskvalifikaciji tekmice premagala 33-letno Rusinjo Aleksandro Babincevo, s katero se v pred tem v karieri še nista pomerili.

V uvodu v dvoboj je bila Lobnik aktivnejša in bila po več poskusih, tudi v parterju, po minuti in pol nagrajena z metom za juko. To je tekmico prisililo v aktivnejši judo. Tekma pa se je hitro končala, saj se je Rusinja odločila za nedovoljen poskus meta z vzvodom, pri čemer bi Slovenko lahko huje poškodovala. Diskvalificirali so jo po pregledu sodniškega posnetka.

Slovenski judo se s tem veseli že 56. kolajne na evropskih prvenstvih, 54. posamične.

Tekmovalka Apolona, ki je lani prav v Tbilisiju dosegla prvo zmago na grand slamu, je bila prepričljiva v uvodu tekmovanja.

Kot postavljena tekmovalka se je v uvodu izognila najmočnejšim tekmicam in obvladovala dvoboj z 19-letno Čehinjo Marie Košnarovo in po dobri minuti predčasno slavila s končnim prijemom. Na enak način je 25-letna Štajerka opravila z Nemko Julie Hoelterhoff, dvoboj pa je trajal slabi dve minuti dlje.

V polfinalu je sledil pričakovan obračun z drugopostavljeno Britanko Emmo Reid, ki je Slovenko premagala lani v četrtfinalu evropskega prvenstva v Podgorici, leto prej je dvoboj dobila Štajerka.

Tokrat je Britanka pokazala vse svoje tehnično znanje, se spretno zaščitila pred vrsto hitrih napadov Slovenke, po minuti boja pa izkoristila prvo priložnost in se z vzvodom uvrstila v finale.

Za največji uspeh na letošnjem prvenstvu v Tbilisiju je pred tem s petim mestom v kategoriji do 63 kg poskrbela Kaja Kajzer, debitantka Leila Mazouzi je v isti kategoriji zasedla sedmo mesto.

