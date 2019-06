Diši po medalji: Apotekarjeva v polfinalu EP, Velenškova osmoljenka dneva

Enaindvajsetletna Klara Apotekar, ena najbolj obetavnih slovenskih tekmovalk, ki je letos že zmagala v Tbilisiju in bila tretja v Düsseldorfu, je bila v uvodu prosta, z zmago proti Avstrijski Bernadette Graf pa si je priborila četrtfinale in popoldanski nastop. Avstrijka je bila nevarna predvsem v parterju, kjer je imela priložnost v uvodu dvoboja, v podaljšku pa je Apotekarjeva zmagala prav v borbi na tleh z davljenjem.

V četrtfinalu se je varovanka Marjana Fabjana srečala z Britanko Nathalie Powell, nosilko treh kolajn z EP in ene s SP. A tekmica Apotekarjevi očitno leži, saj je s prepričljivim nastopom dosegla še četrto zaporedno zmago v medsebojnih obračunih.

V polfinalu čaka Apotekarjevo težak boj. Izkušena 33-letna Nizozemka je v karieri osvojila po štiri odličja na svetovnem in EP. A vsaj statistika je na strani mlade Štajerke, ki je edini medsebojni dvoboj letos na grand slamu v Bakuju dobila.

Velenškova meni, da si ni zaslužila diskvalifikacije

Ana Velenšek je prepričana, da ni naredila napake na tatamiju. Foto: Grega Valančič/Sportida Današnja osmoljenka slovenskega tabora je Ana Velenšek v najtežji kategoriji nad 78 kilogramov. Rusinjo Ksenijo Čibisovo je deset sekund pred koncem v parterju z zvijanjem roke na hrbtu prisilila v predajo. Sodniki so nato še enkrat pregledali posnetek in ocenili, da slovenska reprezentantka vzvoda ni uporabila v komolcu, ampak v rami, kar je po pravilih prepovedano. Zaradi tretjega opomina je sledila diskvalifikacija nosilke bronastega odličja z olimpijskih iger v Riu de Janeiru.

Visoka in izredno močna Rusinja, ki pa je za kategorijo do 78 kilogramov tudi zelo gibljiva, je bila močnejša predvsem v začetku dvoboja. Kasneje se je tehtnica nagibala na stran borke celjskega Sankakuja.

"Ne vem, kaj so dosodili. Roko je imela na hrbtu. Jaz sem se naslonila, da bi jo obrnila v končni prijem. Predala se je, zato sem mislila, da je to ipon, dobila pa sem diskvalifikacijo. Samo tekmo sem res začela bolj slabo, a bolj ko je šla borba proti koncu, bolj sem imela pobudo," je bila razočarana Velenškova, ki je bila odločno mnenja, da napake na tatamiju ni naredila.

Svetovni podprvak izločil Dragiča

Vito Dragič je najprej ugnal Italijana, nato pa izgubil proti favoritu iz Azerbajdžana. Foto: STA Tudi v moški konkurenci sta oba Slovenca nastope končala med šestnajsterico. V kategoriji nad 100 kilogramov je Vito Dragič v uvodu zanesljivo ugnal Italijana Vicenza d'Arca. Ob vazariju je tekmo obvladoval vse štiri minute, sodnik pa jo je po tretjem opominu Italijanu prekinil. Nato pa mu je žreb namenil aktualnega svetovnega podprvaka iz Azerbajdžana Ušangija Kokaurija, ki je v pol minute potrdil vlogo favorita.

"V drugi borbi sem si želel pokazati več. Ampak poznava se s priprav in tudi na treningu še nisem našel rešitve zanj. Imel sem dve možnosti. Ali ga presenetim v prvem kontaktu ali pa ga poskušam utruditi. A svetovni podprvak ima veliko izkušenj, je eden najmočnejših. Videti je bilo, kot da me je vrgel kot otroka. Morda se je zdelo, da se nisem trudil, a fizično je tako močan, da sem imel občutek, kot da sem zvezan. Potem ne moreš priti do svojega prijema. Tako je dominanten, da te konstantno meče, ti pa umiraš, ko se pobiraš. Zelo dobro pa mi je šlo v prvi borbi. Tam sem imel priložnost in zmagal," je boja slikovito opisal Dragič.

Kukovici ni šlo po načrtih

David Kukovica je naletel na premočno oviro iz domovine tulipanov. Foto: Vid Ponikvar David Kukovica iz mariborskega Branika, ki je preskočil prvi krog, ni imel prave možnosti proti Nizozemcu Noelu Van't Endu, letošnjemu zmagovalcu grand slama v Jekateringurgu.

"Ne vem, kaj naj rečem. Ni šlo po načrtih. Taktike sem se držal, a očitno je bil tekmec res toliko močnejši, da mi kar manjka besed, pa čeprav je bil nosilec in favorit. Računal sem, da bo šla borba morda v podaljšek, kjer bom iskal svojo priložnost, saj sem fizično res dobro pripravljen, a me je s svojim napadom presenetil in končalo se je, kot se je," je razloge za poraz iskal Kukovica, ki je poznal taktiko tekmeca, pa vseeno ni našel obrambe.