Dramatičen polfinale, Andreja Leški v borbo za bron

Polfinale s Čehinjo Renato Zachovo si bodo v slovenskem taboru ogledovali še kar nekaj časa. Čehinja je Andrejo Leški presenetila na polovici dvoboja s končnim prijemom, a le do vazarija, nato se je tekmovalka Bežigrada tik pred koncem izvila iz primeža. V lovu na izenačenje in preobrat je lep met 48 sekund pred koncem uspel tudi Slovenki. Sodniki so si posnetek, ki se je dolgo vrtel tudi na monitorju v dvorani, večkrat ogledali. Na koncu je prevladala presoja, da se Čehinja ni dotaknila tal z ramo. V preostanku pa je Leški zmanjkalo časa za izenačenje.

Pred tem je Slovenka prvi krog sicer preskočila, a imela nato izjemno zahtevno drugo borbo. Na svetovnem prvenstvu 2021 je Slovenka osvojila srebro, njena tekmica Anja Obradović iz Srbije pa bron. V prvi akciji je Srbkinja izvedla nevaren napad, ki pa je Slovenko očitno prebudil. Ta je nato prevzela pobudo in po minuti in pol končala dvoboj z davljenjem.

Nizozemka Geke van den Berg je padla v prvi minuti, ko je zadišalo po iponu, sodniki so Slovenki dosodili vazari, minuto pozneje je za zmago sledil drugi met, a sodniki so že dano oceno in zmago razveljavili, zato je morala Koprčanka na začasnem delu v Ljubljani vztrajati na blazini do konca. V četrtfinalu je Leški po polovici opravila z Nemko Deno Pohl. Met na polovici dvoboja je končala z zaključnim prijemom in se Nemki oddolžila za poraz pred mesecem dni v Tbilisiju.

Ostali Slovenci tekmovanje končali v prvem krogu

Martin Hojak Foto: www.alesfevzer.com Nace Herkovič, ki je pot v Zagreb potrdil v zadnjem trenutku s srebrom na evropskem pokalu v Dubrovniku, je po dobri borbi izgubil v zadnji minuti prvega kroga kategorije do 81 kg z Ircem Maximom Trigubom. "Jezen sem, saj me je vrgel s svojo specialno tehniko, ki sem jo poznal," je dejal prvi udeleženec judo kluba Slovenj Gradec evropskem prvenstvu v judu v zgodovini. Pred tem je bil Herkovič blizu zmagi, tekmeca je silil v prekrške, na koncu pa ostal praznih rok. "Enostavno me je presenetil in to se ne bi smelo zgoditi," je še dejal.

Kaja Schuster, lani bronasta na MSP, je bila v kategoriji do 70 kilogramov vsaj na papirju v podrejenem položaju pred borbo z izjemno visoko Nizozemko Hilde Jager, nosilko vrste kolajn iz elitne serije judoističnih tekmovanj IJF. Nizozemka je izstopala z višino iz izkušnjami, Ljubljančanka, ki je marca napolnila 20 let, pa je to nadomestila s hitrostjo in močjo. Dvoboj je šel v podaljšek in po 41 sekundah je tekmica slavila tudi z obilo sreče. "Nisem zadovoljna. Imela sem tisoč idej, a sem jih premalo realizirala," je povedala študentka elektrotehnike.

Martin Hojak v kategoriji do 73 kg nikakor ni bil v podrejenem položaju proti bronastemu z zadnjega EP Akilu Gjakovi iz Kosova, že v uvodni minuti je bil blizu končnemu prijemu. Nevarnejši je bil tudi v nadaljevanju in tekmec se je v podaljšek rešil le z dvema kaznima. A Hojaku začetega ni uspelo dokončati in Gjakova je za zmago nad Ljubljančanom v podaljšku izvedel met. "Taktično je bila borba dobro odpeljana, žal je bil njegov met dovolj dober za oceno. Se zgodi. Tudi jaz sem imel dobre priložnosti," je po tekmi dejal Hojak, ki mu počasi zmanjkuje časa v lovu na olimpijske igre in zanj ključna tekma bo majsko svetovno prvenstvo v Abu Dabiju. Že čez 14 dni bo formo testiral na grand slamu v Kazahstanu.