Ema Volavšek osma v Oberhofu, zmagi na Norveško

Na preizkušnjah nordijskih kombinatorcev za svetovni pokal v nemškem Oberhofu je najboljšo slovensko uvrstitev na klasični preizkušnji dosegla Ema Volavšek, ki je končala na osmem mestu. Zmagala sta Norvežana Ida Marie Hagen in Jens Luraas Oftebro.

Volavšek je na drugi tekmi kombinatork v Oberhofu končala na osmem mestu. Imela je 12. skakalni dosežek, a je s tretjim časom teka še napredovala za štiri mesta. Teja Pavec je bila na koncu 14. in za eno mesto izboljšala skakalni dosežek, medtem ko je bila Silva Verbič boljša po prvem delu tekme, a je po teku z 11. mesta zdrsnila na končno 24.

Hagen, tretja po skoku, je v teku prehitela obe tekmici pred sabo; vodilna po skoku Finka Minja Korhonen je na koncu osvojila drugo mesto, do zadnje stopničke se je s tekom prebila četrta po skoku Nemka Nathalie Armbruster.

V moški konkurenci sta dvojno zmago slavila norveška brata Oftebro. Jens Luraas je napadel s šestega mesta po skoku in na koncu z najboljšim časom teka za 27 sekund ugnal Einarja Luraasa. Tretji je bil Nemec Julian Schmid. Slovenca sta končala na začelju in brez točk, Gašper Brecl je tudi po teku ostal na 52. mestu, ki ga je imel po skakalnem delu, medtem ko je Matic Garbajs v tekaškem delu veliko izgubil in je s 25. mesta zdrsnil na končno 55.

Zadnje tekme za točke svetovnega pokala pred olimpijskimi igrami bodo na sporedu konec januarja v avstrijskem Seefeldu.

