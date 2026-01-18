Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Nedelja,
18. 1. 2026,
17.00

Osveženo pred

24 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
Silva Verbič Teja Pavec nordijska kombinacija Ema Volavšek

Nedelja, 18. 1. 2026, 17.00

24 minut

Oberhof, nordijska kombinacija

Ema Volavšek osma v Oberhofu, zmagi na Norveško

Avtor:
STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
Ema Volavšek | Ema Volavšek je osvojila osmo mesto. | Foto Guliverimage

Ema Volavšek je osvojila osmo mesto.

Foto: Guliverimage

Na preizkušnjah nordijskih kombinatorcev za svetovni pokal v nemškem Oberhofu je najboljšo slovensko uvrstitev na klasični preizkušnji dosegla Ema Volavšek, ki je končala na osmem mestu. Zmagala sta Norvežana Ida Marie Hagen in Jens Luraas Oftebro.

Volavšek je na drugi tekmi kombinatork v Oberhofu končala na osmem mestu. Imela je 12. skakalni dosežek, a je s tretjim časom teka še napredovala za štiri mesta. Teja Pavec je bila na koncu 14. in za eno mesto izboljšala skakalni dosežek, medtem ko je bila Silva Verbič boljša po prvem delu tekme, a je po teku z 11. mesta zdrsnila na končno 24.

Hagen, tretja po skoku, je v teku prehitela obe tekmici pred sabo; vodilna po skoku Finka Minja Korhonen je na koncu osvojila drugo mesto, do zadnje stopničke se je s tekom prebila četrta po skoku Nemka Nathalie Armbruster.

V moški konkurenci sta dvojno zmago slavila norveška brata Oftebro. Jens Luraas je napadel s šestega mesta po skoku in na koncu z najboljšim časom teka za 27 sekund ugnal Einarja Luraasa. Tretji je bil Nemec Julian Schmid. Slovenca sta končala na začelju in brez točk, Gašper Brecl je tudi po teku ostal na 52. mestu, ki ga je imel po skakalnem delu, medtem ko je Matic Garbajs v tekaškem delu veliko izgubil in je s 25. mesta zdrsnil na končno 55.

Zadnje tekme za točke svetovnega pokala pred olimpijskimi igrami bodo na sporedu konec januarja v avstrijskem Seefeldu.

Preberite še:

Ema Volavšek
Sportal Ema Volavšek peta, rezultat kariere Teje Pavec
Ema Volavšek
Sportal Ema Volavšek le deset sekund od stopničk
Silva Verbič Teja Pavec nordijska kombinacija Ema Volavšek
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.