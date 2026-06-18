Ekspresno sta se poslovila tudi Jorgić in Kožul

Slovenski namiznoteniški igralci so na domačem WTT Star Contender turnirju še naprej brez zmage. Najbližje sta ji bila v igri dvojic Darko Jorgić in Deni Kožul, ki sicer nista imela sreče pri žrebu, saj sta že v prvem krogu naletela na Kitajca Xiang Penga in Chen Junsonga. Dobro sta se jima upirala, a na koncu izgubila z 2:3.

Slovenca sta zanesljivo dobila prvi niz, Kitajca nato naslednja dva, v četrtem pa sta bila Jorgić in Kožul blizu, da sploh ne izgubita točke. Po vodstvu z 9:0 sta jo, a vseeno več kot gladko prišla do izenačenja.

V odločilnem nizu sta Kitajca povedla s 6:2, Slovenca sta ju skoraj ujela prišla do izida 7:8, a nato storila nekaj napak in morala tekmecema čestitati za zmago.

"Ni bil ravno najin dan. Naredila sva malo preveč napak, čeprav v osnovi sploh nisva igrala slabo. Mogoče sva bila na trenutke preveč agresivna, kljub temu pa sva imela svoje priložnosti, žal jih nisva izkoristila. Na koncu sta Kitajca tudi dosegla nekaj nemogočih točk in dokazala, da sta Kitajca. Jasno je, da sva razočarana, tudi žreb nama ni bil naklonjen, žal sva se takoj poslovila," je bil razočaran Jorgić, ki je v prvem krogu posamične konkurence prost, v drugem pa se bo v petek pozno popoldne meril s Tajvancem Hung Jing-Kaijem.

"Njega ne poznam, prvič ga vidim. A je mlad Azijec, premagal je Romuna Ionescuja 3:0, kar nekaj pomeni. Težko se bo pripraviti na njega, upam pa, da bom igral boljše kot danes, da bom delal manj napak," veliko o svojemu tekmecu ne zna povedati Hrastničan.

Kožula dvoboj prvega kroga posameznikov čaka danes ob 20.30 uri, pomeril se bo s Francozom Joojem Seifriedom, poslovil pa se je že tretji slovenski predstavnik Peter Hribar. Gladko ga je ugnal Japonec Hiroto Shinozuka. Hribar je brez dobljenega niza že izpadel tudi v igri moških in mešanih dvojic, skupaj z Miho Podobnikom oziroma Katarino Stražar.

Tekmovanje so po prvih dvobojih končali tudi vsi preostali slovenski pari, nekaj upanja za prvo slovensko zmago ima med posameznicami Ana Tofant.

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