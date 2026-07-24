Egipčan Mohamed Elšerbini odslej na velikih tekmovanjih v skvošu za Slovenijo

Slovenijo bo v prihodnje na tekmovanjih v skvošu zastopal tudi Mohamed Elšerbini, ki meri na kolajno na evropskem prvenstvu ter olimpijski nastop v Los Angelesu 2028, so po nedavni pridobitvi državljanstva za tega tekmovalca sporočili iz krovne slovenske zveze. Prvič bo slovenske barve nosil že prihodnji mesec na posamičnem EP v Budimpešti.

Egipčan Mohamed Elšerbini, ki bi se lahko na EP potegoval za medaljo, je v svoji karieri prišel najvišje do 15. mesta na svetovni lestvici PSA, osvojil je 11 naslovov na svetovni turneji in je bil leta 2017 izbran za igralca meseca. Ob tem je nanizal tudi 20 zaporednih zmag in osvojil štiri zaporedne poklicne turnirje v Južni Afriki.

Njegov pomemben cilj bo tudi nastop na olimpijskih igrah 2028, kjer bo skvoš prvič v zgodovini del olimpijskega programa. Olimpijsko vozovnico bo skušal osvojiti prek svetovne lestvice ali z uspešnim nastopom na kvalifikacijskih tekmovanjih, med katerimi imajo pomembno vlogo tudi evropske igre leta 2027 v Istanbulu.

"Mohamedov prihod predstavlja enega največjih razvojnih korakov slovenskega skvoša v zadnjih letih. Z njim nismo pridobili le vrhunskega tekmovalca, ampak tudi profesionalnega športnika z bogatimi mednarodnimi izkušnjami, ki bo pomembno prispeval k razvoju naših mladih igralk in igralcev," je izpostavil predsednik slovenske zveze Klemen Kristan.

Redno bo namreč sodeloval na reprezentančnih pripravah, izvajal strokovne treninge ter svoje znanje prenašal na slovenske igralce, so še zapisali pri krovni zvezi.