Dvojec Medved/Apollonio na evropskem prvenstvu sedmi

Slovenski kajakašici Anja Apollonio in Mia Medved sta v finalu preizkušnje dvojic na 500 metrov zasedli sedmo mesto. Slavili sta Nemki Paulina Paszek in Pauline Jagsch. V finalu B je Medved pred tem slavila na 500-metrski posamični preizkušnji in zasedla skupno deseto mesto, medtem ko je bila naveza Matevž Manfreda/Anže Pikon na 500 m skupno 12.

Anja Apollonio in Mia Medved sta bili na četrtkovih kvalifikacijah v svoji skupini drugi, v petkovem polfinalu tretji, v nedeljskem finalu pa sta precej zaostali za končno sedmo mesto. Za Nemkama sta kot drugi ciljno črto prečkali Poljakinji Martyna Klatt in Anna Pulawska (+0,53), tretji sta bili Italijanki Lucrezia Zironi in Giada Rossetti z zaostankom 96 stotink sekunde. Medved in Apollonio sta zaostali 3,074 sekunde.

V finalu B sta med kajakaši na 500 m Matevž Manfreda in Anže Pikon zasedla tretje mesto, skupno pa 12. Ciljno črto sta prečkala dobre pol sekunde za špansko dvojico Enrique Adan/Carlos Garcia.

Prav tako v finalu B je nastopila Medved na 500 m ter za tri sekunde ugnala vse konkurentke. Skupno je zasedla deseto mesto na olimpijski razdalji.

V povsem zadnji preizkušnji prvenstva kajakašev na 5000 metrov bo od Slovencev nastopil še Jošt Zakrajšek.