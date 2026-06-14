Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
SP v nogometu
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Nedelja,
14. 6. 2026,
13.30

Osveženo pred

1 ura, 2 minuti

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
Jošt Zakrajšek Mia Medved Anja Apollonio mirne vode kajak

Nedelja, 14. 6. 2026, 13.30

1 ura, 2 minuti

EP na mirnih vodah

Dvojec Medved/Apollonio na evropskem prvenstvu sedmi

Avtor:
STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
Anja Apollonio & Mia Medved | Anja Apollonio in Mia Medved | Foto Kajakaška zveza Slovenije

Anja Apollonio in Mia Medved

Foto: Kajakaška zveza Slovenije

Slovenski kajakašici Anja Apollonio in Mia Medved sta v finalu preizkušnje dvojic na 500 metrov zasedli sedmo mesto. Slavili sta Nemki Paulina Paszek in Pauline Jagsch. V finalu B je Medved pred tem slavila na 500-metrski posamični preizkušnji in zasedla skupno deseto mesto, medtem ko je bila naveza Matevž Manfreda/Anže Pikon na 500 m skupno 12.

Anja Apollonio
Sportal Kolajna je potrditev in zadoščenje, ko zamuja čas z družino

Anja Apollonio in Mia Medved sta bili na četrtkovih kvalifikacijah v svoji skupini drugi, v petkovem polfinalu tretji, v nedeljskem finalu pa sta precej zaostali za končno sedmo mesto. Za Nemkama sta kot drugi ciljno črto prečkali Poljakinji Martyna Klatt in Anna Pulawska (+0,53), tretji sta bili Italijanki Lucrezia Zironi in Giada Rossetti z zaostankom 96 stotink sekunde. Medved in Apollonio sta zaostali 3,074 sekunde.

V finalu B sta med kajakaši na 500 m Matevž Manfreda in Anže Pikon zasedla tretje mesto, skupno pa 12. Ciljno črto sta prečkala dobre pol sekunde za špansko dvojico Enrique Adan/Carlos Garcia.

Prav tako v finalu B je nastopila Medved na 500 m ter za tri sekunde ugnala vse konkurentke. Skupno je zasedla deseto mesto na olimpijski razdalji.

V povsem zadnji preizkušnji prvenstva kajakašev na 5000 metrov bo od Slovencev nastopil še Jošt Zakrajšek.

Anja Apollonio
Sportal Koprčanki evropski bron na 200 metrov
Jošt Zakrajšek Mia Medved Anja Apollonio mirne vode kajak
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Nakup prinaša darilo

Nakup prinaša darilo

Ob nakupu izbranega televizorja po odlični ceni do 31. 8. prejmete darilo – aplikacijo NEO TV Lite za pametne televizorje brezplačno do 31. 12. 2026.
Modri Fon junija

Modri Fon junija

Izberite Redmi Note 15 Pro 5G z zmogljivo baterijo ali Xiaomi 17T z napredno kamero za čudovite posnetke.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Že za 32,99 EUR/mesec za 2 leti.