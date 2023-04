Dva meseca po poškodbi: Janja Garnbret sprejela odločitev

Najboljša športna plezalka zadnjih let Janja Garnbret je dobila zeleno luč za postopno vrnitev v steno in nadaljevanje priprav na začetek sezone, ki pa se bo za 24-letno plezalko začela nekoliko pozneje kot za ostalo konkurenco. Sezona se s prvo balvansko preizkušnjo začenja 21. aprila v Hačiodžiju na Japonskem, Garnbretova pa se bo v tekmovalno areno vrnila šele v začetku junija, na balvanski tekmi v Pragi. Sezona 2023 bo zelo pomembna, avgusta se bodo na svetovnem prvenstvu v Bernu v Švici že delile olimpijske vozovnice.

Okrevanje Janje Garnbret, ki si je v začetku februarja na reprezentančnem treningu v Gradcu poškodovala palec na levi nogi, naj bi po prvih podatkih trajalo mesec dni, a je vmesni pregled pokazal, da bo rehabilitacija trajala dlje. Po dveh mesecih in pregledih pri specialistih v Sloveniji in tujini ima Garnbretova zdaj končno zeleno luč za postopno nadaljevanje trenažnega procesa v sklopu priprav na novo plezalno sezono, so sporočili iz njene ekipe, ne pomeni pa to avtomatske vrnitve na tekmovanja.

Izpustila bo tekme v Aziji in ZDA

Sezona 2023, ki bo zaradi olimpijskih kvalifikacij izjemno pomembna, se bo 21. aprila začela z balvansko preizkušnjo na Japonskem, Garnbretova pa se bo v tekmovalno areno vrnila šele v začetku junija, na balvanski tekmi v Pragi (2. do 4. junij), kar pomeni, da bo izpustila začetni del sezone in tekme na Japonskem, v Južni Koreji in ZDA.

Končno trening v plezalkah

"V tem trenutku je ključno, da lahko začnem znova trenirati s plezalko. Sicer bom morala zaenkrat nositi nekoliko večjo plezalko, a kljub temu je to korak v pravi smeri, da se čimprej vrnem na tekmovanja. Nekaj posledic poškodbe bom verjetno čutila še nekaj časa, a verjamem, da to ne bo vplivalo na nadaljevanje priprav na sezono," je v izjavi za javnost optimistično poudarila Garnbretova, ki bo največ pozornosti letos usmerila v avgustovsko svetovno prvenstvo, kjer bodo prve kvalifikacije za uvrstitev na olimpijske igre v Parizu.

Roman Krajnik je za Garnbretovo precej prilagodil program treningov. Foto: Grega Valančič/Sportida

Neugodna poškodba

"Poškodba palca je pri plezalcih sila neugodna, saj gre za ključen člen pri oprijemu v steni. Žal se je izkazalo, da je ta rehabilitacija trajala dlje, saj so se kasneje na pregledih videle še neke podrobnosti, ki so vplivale na to," je povedal trener Roman Krajnik, ki je za Garnbretovo pripravil prilagojen program.

"Program treninga bo še naprej prilagojen, a postopoma se Janja vrača. Zdaj bo pri treningu potrebnega kar nekaj občutka, da se poškodba čez čas dokončno zaceli. Še naprej bo potekala intenzivna fizioterapija, ni pa to ovira, da ne bi mogli trenirati v steni. Janja ohranja samozavest in motiviranost, kar je ključno," še sporoča Krajnik.

