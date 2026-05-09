Drama izbirnih tekem osrečila Petra Kauzerja

Letošnje izbirne tekme za sestavo slalomskih kajakaških in kanuističnih reprezentanc so se končale s pravo dramo. V moškem kajakaškem delu je odločala zadnja vožnja, finalna na tekmi evropskega pokala v Tacnu, kjer je Žiga Lin Hočevar premagal Petra Kauzerja, a je veteranu iz Hrastnika tudi drugo mesto med Slovenci zagotovilo mesto v ekipi. Hočevar pa je za las izpadel in bo v reprezentanci le v kanuju.

Dramo je zakuhal 24-letni Lan Tominc. Z odličnimi nastopi na vseh tekmah, trikrat je izbirne vožnje dobil, si je že pred tekmo evropskega pokala, ki je štela tudi za točke ICF, v Tacnu zagotovil najboljši seštevek voženj. Mesto v ekipi si je pred zadnjo tekmo tudi po zaslugi bonusa zaradi lanske kolajne na evropskem prvenstvu zagotovil tudi Martin Srabotnik, dvoboj za tretje mesto pa je bil odprt, zanj sta se borila Hočevar in Kauzer.

Lan Tominc je prikazal odlične vožnje.

Hočevar je bil na zadnji tekmi boljši, a bi ga lahko rešila Tominc, ki je bil najboljši med vsemi v kvalifikacijah, ali Srebotnik, če bi se uvrstila med njim in Kauzerjem, a sta oba storila napaki in v finalu nista bila med najboljšimi. Tekmo je sicer dobil olimpijski prvak, Italijan Giovanni Di Gennaro, Hočevar je bil drugi, Kauzer pa tretji.

"Po ne vem koliko letih sem se brez bonusov moral uvrščati v ekipo, do zadnje vožnje je bilo stresno in naporno. Vse bi lahko rešil že na včerajšnji tekmi, a sem v zadnjih dveh vratcih izgubil tri sekunde. A očitno meni ni nikoli nič podarjenega, vedno se moram do konca boriti za stvari. So pa te toliko bolj sladke, če enkrat uspejo. Vesel sem, da mi je uspelo, tudi če mi ne bi, pa se ne bi poslovil od kariere. Zagotovo na tak način ne bi želel končati," je padel kamen od srca 42-letnemu nekdanjemu olimpijskemu podprvaku, ki o formi zdaj ne more veliko govoriti, saj so izbirne tekme specifične, potekajo z veliko več stresa kot druge.

Kauzer ni presenečen nad odličnimi vožnjami Tominca. "Že lani je bil zelo hiter do bolezni. Nato pa mu je mononukleoza vzela vso sezono, no, vsi vemo, da je zelo nadarjen. Mladi prihajajo, čudno bi bilo, če ne bi bilo tako," je Tominca pohvalil Kauzer.

Na tekmi v Tacnu, generalki za prvo tekmo svetovnega pokala, ki bo konec meseca, je za edino slovensko zmago (v vseh drugih disciplinah so bili najboljši Italijani) v kanuju poskrbel Luka Božič.

"V Tacnu je vedno tako, lahko si hiter, lahko si počasen, kot sem bil jaz v kvalifikacijah. Finalno vožnjo pa sem izpeljal celo bolje, kot sem si zamislil, in to me veseli bolj kot zmaga. Od začetka sezone kažem konstantne vožnje in sem optimističen pred začetkom svetovnega pokala," je dejal Božič, ki bo v reprezentančni ekipi skupaj s Hočevarjem in Benjaminom Savškom.

Presenečenj pri sestavi ekipe ni bilo niti v ženski vrsti, ki je v Tacnu ostala brez stopničk. Tako v kanuju kot kajaku je najboljšo uvrstitev vknjižila Lea Novak, najprej je bila četrta, nato pa še osma, v obeh disciplinah bo tudi reprezentantka.

Lea Novak

Enako velja za Evo Alino Hočevar, ki se v kajaku ni uvrstila v finale, v kanuju pa je bila po najboljšem kvalifikacijskem času na koncu peta. Povratnica po porodu kajakašica Eva Terčelj, ki bo v reprezentanci zamenjala letos nosečo Ajdo Novak, se prav tako ni uvrstila v finale, med najboljšimi pa je nastopila kanuistka Alja Kozorog. Ni se sicer uvrstila na vrh, a ji to ni ogrozilo uvrstitve v ekipo.

V nedeljo bodo zadnje izbirne tekme za uvrstitev v reprezentanco še v krosu.