Doplihar srebrn na EP v parakolesarstvu

Slovenski kolesar Anej Doplihar je na evropskem prvenstvu v parakolesarstvu v Italiji osvojil srebro v vožnji na čas v kategoriji MH3, so sporočili iz krovne zveze za šport invalidov - slovenskega paralimpijskega komiteja.

Doplihar je kronometer končal s časom 27:42,32 in zaostal le za Švicarjem Micho Wäflerjem, ki je evropski naslov osvojil s časom 27:39,14. Razlika med najboljšima je znašala le 3,18 sekunde. Tretje mesto je osvojil Nemec Daniel Ulmann, ki je za zmagovalcem zaostal 9,08 sekunde in dosegel čas 27:48,22.

"Cilj je bila medalja in zelo smo veseli, da nam jo je uspelo osvojiti. Na evropsko prvenstvo sem bil dobro pripravljen, pred tekmovanjem sem dobro treniral in vedeli smo, da smo sposobni doseči tak rezultat," je po nastopu za zvezo povedal Doplihar.

Slovenski reprezentant je poudaril, da so bile razlike v boju za najvišja mesta zelo majhne. "Razlike so bile zelo majhne, odločala je vsaka malenkost. Pomembna je bila tudi dnevna forma, ki je bila pri meni danes zelo dobra," je dodal evropski podprvak.

Doplihar bo imel že v soboto še eno priložnost za vrhunsko uvrstitev, saj bo nastopil še na cestni dirki. "Zdaj smo seveda zelo veseli. Najprej sledi podelitev medalj, nato pa bo čas za regeneracijo in pripravo kolesa za jutri, ko nas čaka cestna dirka na evropskem prvenstvu in nova priložnost za dober rezultat," je še povedal Doplihar.

Na evropskem prvenstvu v Maniagu nastopa več slovenskih predstavnikov. V kategoriji MT2 je na velikem tekmovanju debitiral Miha Hlad, ki je v vožnji na čas zasedel sedmo mesto. Progo je prevozil v času 39:43,25. Evropski prvak v tej kategoriji je postal Belgijec Tim Celen s časom 30:43,31.

Danes bosta na evropskem prvenstvu nastopila še tandem Janez Cankar s pilotom Borisom Praznikom ter Amadej Hrovatić, debitant na velikem tekmovanju, ki je v sredo dobil potrditev klasifikacije in bo tekmoval v kategoriji C5.