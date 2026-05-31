Domen Bojanc in Tinkara Stres državna prvaka v triatlonu

Znana sta državna prvaka Slovenije v triatlonu. To sta na sobotni tekmi, ki je štelo tudi za državno prvenstvo, v Kopru postala Domen Bojanc med člani in Tinkara Stres pri članicah. Profesionalni in rekreativni triatlonci so se merili v standard razdalji, ki je tudi olimpijska disciplina.

Sobota v Kopru je minila tudi v znamenju triatlona, saj je potekal Triatlon za pokal Istre 2026.

Prireditev je v obmorski kraj privabila 310 tekmovalcev v različnih kategorijah, od najmlajših cicibanov do veteranov. Zvrstilo se je šest startov v različnih disciplinah, nazadnje pa je potekalo državno prvenstvo v standard triatlonu.

Državni prvak je prepričljivo postal Domen Bojanc iz TK Trisport Lelosi. S progo je opravil v eni uri in 50 minutah. Dobrih petnajst minut za njim je v cilj pritekla še državna prvakinja Tinkara Stres iz TK GPS.

Tekmovalci v standard disciplini so najprej opravili s 1500 metri plavanja v morju, nato pa jih je čakala petkratna pot s kolesom do Izole in nazaj v skupni razdalji 38 km. Za zaključek so pretekli 10 km in pritekli v cilj v koprski Žusterni.

"Na tekmo sem šla povsem brez pričakovanj. Trenutno sem v ospredje postavila obveznosti na fakulteti in izpite, tako da treningi v zadnjih tednih niso bili najboljši. Kljub temu pa sem uspela dobro izpeljati tekmo in na koncu zmagala. Zelo sem zadovoljna z rezultatom, saj mi je to le dodatno potrdilo, da sem čez zimo dovolj dobro trenirala, da sem kljub slabim tednom uspela osvojiti naslov državne prvakinje," je za spletno stran organizatorja dejala Stres.

Navdušen je bil tudi državni prvak Bojanc: "Po plavalnem delu sem prišel med prvimi. V menjalnem prostoru sem naredil malo razlike tako da sem celotno kolo odpeljal sam in si priboril veliko prednost. Na tekaškem delu pa sem v konstantnem tempu odtekel do cilja."

Prireditvena obmorska kulisa tudi letos ni razočarala in je pričarala prijetno vzdušje, je bil s prireditvijo zadovoljen tudi organizator Aleš Oven iz Športnega društva 3Šport.