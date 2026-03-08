Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Patrik Divković Taekwondo

Nedelja, 8. 3. 2026, 18.02

36 minut

Taekwondo, odprto prvenstvo Slovenije

Divković naletel na previsoko oviro, dve kolajni v mlajših kategorijah

Patrik Divkovič | Patrik Divković je že v svojem prvem nastopu naletel na previsoko oviro. | Foto www.alesfevzer.com

Patrik Divković je že v svojem prvem nastopu naletel na previsoko oviro.

Foto: www.alesfevzer.com

Dvorana Tivoli je gostila odprto prvenstvo Slovenije v tekvondoju, na katerem je nastopilo več kot tisoč športnikov iz 49 držav. Slovenija je do kolajn prišla v mladinski in kadetski konkurenci, v članski so prevladovali ruski borci.

V soboto je med več kot 550 športniki nastopalo tudi 25 slovenskih. Dva sta se okitila tudi z zlatima odličjema - med kadeti Matias Koprivnik (do 53 kg), pri mladincih pa Ažbe Tešar (do 68 kg).

Danes so nastopali člani, vendar je slovenski adut Ivan Trajković zjutraj pred tekmovanjem odpovedal nastop zaradi bolezni.

V slovenskem taboru so veliko pričakovali od drugega olimpijca Patrika Divkovića, a je že v svojem prvem nastopu naletel na previsoko oviro.

Prvi nosilec je bil Domen Molj, ki je v kategoriji do 58 kg želel odličje. Po prepričljivi zmagi v prvem krogu je Molja v četrtfinalu izločil ruski tekmec in sanj o kolajni je bilo konec.

Predsednik krovne zveze Zlatan Ranđelović je bil po tekmi ponosen na dobro organizacijo turnirja: "Ponosni smo, da smo lahko organizirali tak dogodek. Turnir je bil najvišja raven odprtega prvenstva Slovenije doslej, zelo zanimiv za tujce. Tako smo gostili športnike iz kar 49 držav. Konkurenca je bila zahtevna, za zanimivost turnirja je bilo to odlično."

Tokratni turnir v Ljubljani je bil najvišje kakovostne ravni v zgodovini in je prinašal višje število točk za olimpijsko lestvico. S tem se je okrepila konkurenca in število udeležencev. Letošnja posebnost je bila tudi, da so tekmovalci zastopali klubske barve, so sporočili organizatorji.

