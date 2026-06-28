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Avtor:
STA

Nedelja,
28. 6. 2026,
7.58

Osveženo pred

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Namizni tenis Deni Kožul Darko Jorgić Darko Jorgić

Nedelja, 28. 6. 2026, 7.58

32 minut

Ontario, namizni tenis, serija Grand Smash

Deni Kožul ostal brez uvrstitve na glavni turnir v ZDA

Avtor:
STA

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Deni Kožul Ljubljana | Deni Kožul | Foto Aleš Fevžer

Deni Kožul

Foto: Aleš Fevžer

Slovenski namiznoteniški igralec Deni Kožul je ostal brez uvrstitve na glavni turnir serije WTT Smash v ZDA z nagradnim skladom nekaj več kot 1,36 milijona evrov. V Ontariu ga je v tretjem in zadnjem krogu kvalifikacij izločil Romun Iulian Chirita, ki je zmagal s 3:2 (7, -6, 5, -5, -8). Chirita je 89. na svetovni lestvici, Kožul pa 108.

Deni Kožul
Sportal Deni Kožul čez prvo kvalifikacijsko oviro v Kaliforniji

Na dvoboju, ki je trajal 41 minut in 12 sekund, je Deni Kožul povedel z 1:0 in 2:1, nato pa izgubil zadnja niza. Iulian Chirita je skupno osvojil 45 točk, štiri več od slovenskega tekmeca, od tega 21 točk na svoj servis, Kožul pa 18. Na servis tekmeca je bila razlika manjša, ločila ju je točka, Kožul jih je osvojil 23.

Pred tem je Kožul v drugem krogu kvalifikacij ugnal 72. igralca sveta, Alžirca Mehdija Boulousso. Po 38 minutah je bil od četrtega najboljšega afriškega igralca boljši s 3:1.

V prvem krogu kvalifikacij je premagal Singapurca Izaaca Queka s 3:0. Devetindvajsetletnik je lani na ameriškem turnirju serije Smash (Las Vegas) izpadel v prvem krogu kvalifikacij.

Drugo slovenski predstavnik Darko Jorgić je že uvrščen v glavni del tekmovanja, ki se bo začel danes zvečer po srednjeevropskem času. Hrastničana obračun prvega kroga proti ameriškemu povabljencu Danielu Tranu (590.) čaka nekaj po 22. uri.

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