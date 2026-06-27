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Avtor:
STA

Sobota,
27. 6. 2026,
9.56

Osveženo pred

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Namizni tenis Deni Kožul Darko Jorgić Darko Jorgić

Sobota, 27. 6. 2026, 9.56

53 minut

Ontario, namizni tenis, serija Grand Smash

Deni Kožul čez prvo kvalifikacijsko oviro v Kaliforniji

Avtor:
STA

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Deni Kožul | Deni Kožul je uspešno preskočil prvo oviro v Ontariu. | Foto worldtabletennis.com

Deni Kožul je uspešno preskočil prvo oviro v Ontariu.

Foto: worldtabletennis.com

Slovenski namiznoteniški igralec Deni Kožul je uspešno začel nastope na letošnjem drugem turnirju serije Grand Smash v Ontariu v Kaliforniji. V uvodnem kvalifikacijskem krogu je premagal Singapurca Izaaca Queka s 3:0 (6, 9, 6), v drugem pa ga drevi ob 19.35 čaka Alžirec Mehdi Bouloussa.

Najboljši slovenski namiznoteniški igralec Darko Jorgić, ki je na nedavnem turnirju WTT Star Contender v Ljubljani izpadel v osmini finala, je neposredno uvrščen na glavni turnir.

Na kalifornijskem turnirju bodo nastopili vsi največji svetovni zvezdniki namiznega tenisa, med njimi tudi branilca naslovov Wang Chuqin in Zhu Yuling.

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