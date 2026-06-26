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Avtor:
STA

Petek,
26. 6. 2026,
16.32

Osveženo pred

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Natisni članek
judo David Štarkel

Petek, 26. 6. 2026, 16.32

1 ura, 15 minut

Judo, VN Qingdao

David Štarkel na Kitajskem do sedmega mesta

Avtor:
STA

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David Štarkel | David Štarkel je na Kitajskem zasedel sedmo mesto. | Foto Aleš Fevžer

David Štarkel je na Kitajskem zasedel sedmo mesto.

Foto: Aleš Fevžer

Slovenski judoist David Štarkel je na veliki nagradi v kitajskem Qingdau v kategoriji do 60 kg osvojil sedmo mesto. Ostali štirje slovenski predstavniki in predstavnice bodo nastopili v soboto in nedeljo.

Tridesetletni Štarkel je po nekaj slabših nastopih na mednarodnih tekmovanjih v Linzu, na EP v Tbilisiju ter nazadnje na grand slamu v Ulan Batorju - povsod je izpadel po prvi borbi -, na Kitajskem vendarle povezal dve zmagi. Potem ko je bil v prvem krogu prost, se je v drugem pomeril z Mongolcem Suhbatom Byambasurenom in ga ugnal z iponom.

V tretjem krogu je z dvema vazarijema po dobrih dveh minutah dobil obračun proti Kazahstancu Talgatu Orinbasarjem, nato pa je bil v četrtfinalu od slovenskega predstavnika boljši Rus Ajub Blijev. Po 1:46 minute je slavil z iponom.

Štarklu je ostal še boj v repesažu, kjer je po 1:11 minute z iponom slavil Azerbajdžanec Ahmad Jusifov.

V kategoriji do 60 kg je slavil Japonec Hayato Kondo, ki je v finalu ugnal Britanca Charlieja Ayra.

Ostali slovenski nastopi bodo na vrsti v soboto in nedeljo. V kategoriji do 70 kg bosta nastopili Nika Koren in Kaja Schuster, do 81 kg pa Nace Herkovič. Zadnji dan tekmovanja bo Metka Lobnik tekmovala v kategoriji do 78 kg.

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